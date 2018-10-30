بريطانيا تصدر عملة معدنية جديدة لتخليد ذكرى الخروج من الاتحاد

الشارقة 24 - رويترز:

أعلنت وزارة المالية البريطانية، الإثنين، أنّ بريطانيا ستسك عملة معدنية جديدة من فئة 50 بنساً(0.6 دولار)، لتخليد ذكرى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في ربيع 2019.

وذكرت أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يُعد إحدى سلسلة اللحظات التاريخية مثل أولمبياد 2012، وقرار الانضمام للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي كانت موجودة قبل إنشاء الاتحاد الأوروبي، في 1973، وذكرى مرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى.

وأفادت بأنّه تماشياً مع هذا التقليد ستصدر دار سك العملات الملكية، عملةً معدنيةً تخليداً لذكرى انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه الأنباء في مقطع مصور في حساب وزارة المالية على تويتر، ظهرت فيه قطعة معدنية سباعية الجوانب مغطاة بالفضة من فئة 50 بنساً كتب عليها شعار "السلام والازدهار والصداقة مع كل الدول" وتاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي "29 مارس 2019".