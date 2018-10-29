عيسى عطايا: افتتحنا مركز مبيعات مشروع الممشى في "زيرو 6"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

كشف عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف عن افتتاح مركز مبيعات مشروع الممشى في زيرو 6 مول، ويتضمن نماذج جاهزة ومفروشة من الوحدات السكنية لمشروع الممشى التي سيتم تسليمها لهم في 2020، وذلك بهدف تعريف المشتري بجودة المنتج العقاري والمواد المستخدمة وجمال التصاميم الهندسية المتبعة وغيرها من المواصفات الفنية والجمالية للوحدات، بالإضافة إلى مقهى لضيافة زوار مركز المبيعات وجلسات بأجواء مريحة لاستقبال المشترين.

وأكد أن مشروع الممشى يشكل مجمعاً سكنياً متكاملاً فريداً من نوعه على مستوى إمارة الشارقة، ووجهة جديدة في أكثر الأماكن حيوية في الإمارة، بموقع استراتيجي بالقرب من المدينة الجامعية.

وأضاف عطايا: منذ بداية طرح المشروع، بعنا نحو 95 % من الوحدات التي عرضت، وتجاوزت مبيعاتنا 1200 شقة، كما بدأت جميع الأعمال الإنشائية حيث تم الاتفاق مع شركة الحمد لبناء 33 بناية مع مواقفها.

وأشار إلى أن مشروع الممشى يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3 ملايين قدم مربعة، في حين تصل مساحة المباني إلى 9.3 مليون قدم مربعة، إلى جانب مساحة مناطق التسوق والمحال إلى نحو 500 ألف قدم مربعة، ليقدم وجهة فريدة من نوعها تعزز الحركة السياحية وقطاعَي الضيافة والتجزئة في الإمارة، بالإضافة إلى ما يحظى به المشروع من تصاميم تواكب مقومات الحياة العصرية، ومتعة التسوق، والخيارات الترفيهية المتنوعة، في بيئة متكاملة مستدامة.

ويتضمن المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السكنية، تشتمل على وحدات استوديو وشقق من غرفة وغرفتين و3 غرف نوم، بالإضافة إلى مجموعة حصرية من وحدات الدوبلكس والبنتهاوس.