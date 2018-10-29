الدولار يرتفع مع انخفاض الأسهم واستمرار ضعف المعنويات عالمياً

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في 10 أسابيع مقابل سلة عملات، الإثنين، في الوقت الذي انتشرت فيه مخاوف بشأن النمو العالمي في الأسواق.

وشهدت الأسهم العالمية عمليات بيع في أكتوبر، متأثرة سلباً جراء مخاوف بشأن أرباح الشركات وحالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

ودفع ذلك الدولار للصعود، وعادة ما تحقق العملة الأميركية أداءً متفوقاً في أوقات الإحجام عن المخاطرة، لكن الدولار ارتفع بوتيرة متوسطة فقط.

وزاد مؤشر الدولار 0.2% إلى 96.517 بعد أن زاد 0.7% الأسبوع الماضي حين بلغ أعلى مستوى في 10 أشهر.