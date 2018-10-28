اللونان الأخضر والأحمر يتقاسمان بورصات المنطقة الأحد

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في أولى تداولات الأسبوع في جلسة يوم الأحد، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي تراجعاً وسط تباين أداء القطاعات والأسهم، ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2724.83 نقطة، وكان هذا الانخفاض نسبته 0.42%، كما تراجعت السوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7802.65 نقطة، بخسائر بلغت نسبتها 0.42%، وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.20% لتقفل عند مستوى 5217.79 نقطة، وسط هبوط مؤشرات السيولة والأحجام.

وصعد مؤشر السوق البحرينية بدعم من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات بنسبة 0.25% لتقفل عند مستوى 1318.87 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4453.97 نقطة وسط دعم من قطاع الصناعة، وصعدت السوق الأردنية بنسبة 0.07% لتقفل عند مستوى 1970.8 نقطة وسط ارتفاع أداء قطاعاتها الثلاثة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2724.83 0.42 % سالب السعودية 7802.65 0.42 % سالب الكويت 5217.79 0.20 % سالب البحرين 1318.87 0.25 % عمان 4453.97 0.02 % الأردن 1970.80 0.07 %

سوق دبي تستهل تداولات الأسبوع بمحطة حمراء

تراجعت سوق دبي في تعاملات، يوم الأحد، وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 11.57 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليقفل عند مستوى 2724.83 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 123.5 مليون سهم بقيمة 173.7 مليون درهم نفذت من خلال 1593 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 0.84%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.71%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجعة بنسبة 0.44%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.15%.

وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.67% وصولاً إلى سعر 0.320 درهم، تلاه سهم العربية للطيران بنسبة 3.06% وصولاً إلى سعر 1.010 درهم، في المقابل سجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.69% وصولاً إلى سعر 18.25 درهم، تلاه سهم دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 2.21% وصولاً إلى سعر 0.354 درهم.

واحتل سهم أرامكس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.1 مليون سهم، تلاه سهم الخليج للملاحة القابضة بواقع 27 مليون سهم، واحتل سهم الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 23.8 مليون درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 13.6 مليون درهم.

تراجعات في السوق السعودية على مختلف المستويات

هبطت السوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الأحد، وسط تباين أداء القطاعات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 32.90 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليقفل عند مستوى 7802.65 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 129.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 138 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الطاقة القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 4.99%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.87%، وفي المقابل تصدر قطاع البنوك القطاعات المتراجعة بنسبة بواقع 1.54%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.30%.

وسجل سعر سهم الدريس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 31.90 ريال، تلاه سهم المستشفى السعودي الألماني بنسبة 9.98% وصولاً إلى سعر 35.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أسيج أعلى نسبة تراجع بواقع 2.88% وصولاً إلى سعر 16.86 ريال، وتراجع سهم سويكورب وأبل ريت بنسبة 2.81% وصولاً إلى سعر 8.65 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.2 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 392 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 347.6 مليون ريال.

السوق الكويتية تتراجع على كافة المستويات

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات الأحد، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.52 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 5217.79 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 32 مليون سهم بقيمة 11 مليون دينار نفذت من خلال 1694 صفقة.

وسجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.33% وصولاً إلى سعر 0.0993 دينار، تلاه سهم خليج ب بواقع 2.31% وصولاً إلى سعر 0.266 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.05% وصولاً إلى سعر 0.525 دينار، تلاه سهم المتكاملة بواقع 1.70% وصولاً إلى سعر 0.865 دينار.

واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.5 مليون سهم، تلاه سهم برقان بواقع 4.2 مليون سهم، كما احتل سهم خليج ب المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.1 مليون ينار، تلاه سهم وطني بواقع 1.5 دينار.

السوق البحرينية ترتد مرتفعة بدعم ترأسه قطاع البنوك

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الأحد، وسط أداء إيجابي لقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، وكان هذا الارتفاع بواقع 3.34 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1318.87 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 275.2 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق السياحة بواقع 113.13 نقطة، واستقر قطاع التأمين وقطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 13.46 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.090 دينار، تلاه سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 1.47% وصولاً إلى سعر 0.345 دولار، وسجل سعر سهم الشركة المتحدة لصناعة الورق أعلى نسبة تراجع بواقع 7.98% وصولاً إلى سعر 0.300 دينار، تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 6.36% وصولاً إلى سعر 0.412 دينار.

واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 684.4 ألف سهم، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 313 ألف سهم.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية بدعم من قطاع الصناعة

صعد مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الأحد، بدعم من قطاع الصناعة، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4453.97 نقطة رابحاً 1.05 نقطة أو ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال نفذت من خلال 329 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة، واستقرار أسعار أسهم 12 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع للصناعة بنسبة 0.08%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.00%.

وسجل سعر سهم ريسوت للإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.09% وصولاً إلى سعر 0.400 ريال، تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 2.56% وصولاً إلى سعر 0.040 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.86% وصولاً إلى سعر 0.170 ريال، تلاه سهم عمان كلورين بنسبة 2.67% وصولاً إلى سعر 0.292 ريال.

واحتل سهم عمان كلورين الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.2 مليون سهم، كما احتل سهم عمان كلورين المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 492.9 ألف ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 157.8 ألف ريال.

السوق الأردنية تتراجع بضغط ترأسه قطاع الصناعة

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الأحد، وسط ارتفاع أداء القطاعات الثلاثة وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1970.8 نقطة ليربح ما نسبته 0.07%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.0 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون دينار نفذت من خلال 2517 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة، واستقرار أسعار أسهم 44 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.07%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02%.