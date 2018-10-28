"محمد بن راشد للإسكان" تكشف عن تفاصيل "ديكوبيلد 2018" الإثنين

الشارقة 24:

تُنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤتمراً صحافياً، يوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل فعاليات معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية "ديكوبيلد 2018"، وقائمة الرعاة وعدد المؤسسات والجهات المشاركة في الحدث.

وكشفت المؤسسة، أن نسبة المساحات التي بيعت قبل أسبوعين من انطلاق المعرض، وصلت إلى 100%، وأنه من المقرر أن ينطلق المعرض في 7 نوفمبر المقبل، بإجمالي مساحة قدرها 4 آلاف متر مربع، والتي تضم أكثر من 50 منصة بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.

وأوضح سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة، أن "ديكوبيلد" يعود في دورته الثانية ليوفر تحت سقف واحد، حزمة شاملة من أحدث التقنيات والمواد والمنتجات والحلول والأنظمة والبرامج السكنية لبناء المنزل المثالي والعصري والسكن النموذجي، لتحقيق شعار المعرض المتمثل "بناء السعادة والاستقرار".