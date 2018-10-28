عادل علي: هوية العربية للطيران الجديدة تمثل الحيوية والشباب

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، أن الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة، تعكس نهجها العالمي، ورؤيتها المستقبلية المبتكرة، وأن إطلاق الهوية الجديدة، تزامن مع احتفال الناقلة بالذكرى السنوية الـ 15 لانطلاق عملياتها الناجحة من إمارة الشارقة، والتي أحدثت نقلة نوعية في قطاع السفر الجوي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح علي، أن المجموعة كشفت، خلال احتفالها الأحد، بذكرى انطلاق عملياتها، شكل ومضمون الهوية الجديدة، بما في ذلك التصميم الخارجي والداخلي للطائرات، وذلك عبر عرض مباشر لإحدى طائرات "العربية للطيران"، من طراز إيرباص A320 بحلتها الجديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، في تصريحات خاصة لـ"الشارقة 24"، إلى أن المجموعة حققت نجاحاً كبيراً على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وأن الهوية الجديدة للعربية للطيران، حافظت على اسمها وشعارها الذي يمثل إمارة الشارقة، لافتاً إلى إدخال تعديلات على الشعار، بحيث يمثل الحيوية والشباب والابتكار، وخاصة أن معظم عملاء المجموعة من المسافرين من الشباب، وأن هذا التعديل في الشعار يتناسب مع هذه الفئة العمرية، ونوه إلى أن التعديلات شملت أيضاً نوعية المقاعد والألوان وغيرها.

وأعرب علي، عن سعادته بالنتائج التي حققتها العربية للطيران، خلال الـسنوات الماضية، وتمنى أن تواصل المجموعة نجاحاتها، خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الخبرة تزيد المجموعة إصراراً على الرقي بمستوى الخدمات والتعامل مع العملاء، والعمل على تطوير العلاقات مع الشركاء لمواصلة التميز.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، أنه تم استلهام الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة، من فكرة "الرحالة المعاصرين"، حيث تعكس مكانة الشركة كناقلة متميزة توفر قيمة حقيقية للشباب والمغامرين ومحبي السفر التواقين، لاستكشاف أماكن وتجارب جديدة ومختلفة.

ولفت علي، إلى أن الشعار الجديد جاء بدوره مفعماً بالحيوية والطموح، ليجدد عهد المجموعة بتوفير قيمة حقيقية وخدمات موثوقة وفرص سفر أكبر لعملائها، ونوه إلى أن تطور الشكل الفني لاسم الناقلة يجسد في مضمونه علامة تجارية أكثر حداثةً وبساطةً وتنوعاً وعالميةً، فيما تعكس بنية الشعار شخصية فريدة من نوعها، وأكد أن "العربية للطيران" حافظت على التصميم الأصلي لرمـز طائر النورس، مع تحديثه، ليفرد جناحيه أكثر من ذي قبل، بما يعكس نمو الناقلة وآفاقها الطموحة، في الوقت الذي تبقى فيه وفية لشعارها الأصلي.