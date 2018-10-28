الادخار القومي للإمارات ينمو 13% إلى 545.4 مليار درهم

الشارقة 24 – وام:

ارتفعت قيمة الادخار القومي لدولة الإمارات إلى 545.4 مليار درهم خلال العام 2017، بنمو نسبته 13% تقريباً مقارنة مع العام السابق، متصدرةً بذلك قائمة أكثر الدول التي تمتلك رصيداً ادخارياً قومياً، وفقاً للمؤشرات العالمية المتخصصة.

ويعد الادخار القومي بحسب المفاهيم الاقتصادية حاصل جمع الادخار المحلي مضافاً إليه صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية، علماً بأن الادخار المحلي هو الفرق بين الدخل على المستوى الكلي أو ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي "قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال عام"، والاستهلاك النهائي الكلي في الاقتصاد.

ويساهم نمو الادخار القومي للدول في زيادة مستوى المعيشة وزيادة الثروات، كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية، وذلك فضلاً عن كونه مساعداً رئيسياً في تنمية مستوى الدخل القومي بشكل عام.

وتظهر القراءة الأولية في الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات نجحت في بناء رصيد كبير من الادخار القومي، وذلك بدعم من السياسيات الاقتصادية المميزة في تنويع مصار الدخل خلال الأعوام الثمانية الماضية.