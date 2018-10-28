الإمارات تشارك في اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:

شارك وفد من اتحاد غرف الإمارات، برئاسة سعادة المهندس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وعضو مجلس اتحاد غرف الإمارات، في الاجتماع الـ 128 لمجلس اتحاد الغرف العربية الذي عقد السبت في القاهرة.

واستعرض الاجتماع "المشروع الرقمي للسوق العربية الإلكترونية"، والذي تم بحثه بالتفصيل والمزايا المتوقعة للشركات العربية المختلفة لتحقيق النمو في البنية التجارية بين الدول العربية، وكذلك التوفير في الكلفة للاستيراد من الدول خارج الوطن العربي.

وقدم وفد الدولة دعوة للغرف العربية للحضور والمشاركة في المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي الذي تستضيفه الفجيرة يومي 14 و15 نوفمبر القادم، وتنظمه غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات ومجلس اتحاد الغرف العربية.

وأكد سعادة المهندس عبد الله المويجعي على أهمية زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني بما يحقق الأمن الغذائي لدول العالم العربي من جهة، والحد من الهدر المالي في استيراد المواد الغذائية وتقليل الفاتورة العربية من جهة أخرى.