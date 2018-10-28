"اقتصادية الشارقة" تتلقى 1266 شكوى خلال الربع الثالث من 2018

الشارقة 24:

عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 1266 شكوى تلقتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنةً بـ 1310 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبانخفاض وصل إلى 3%، حيث تؤكد النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

ووفقاً للبيانات التي أصدرتها الدائرة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الأكبر بـ 1057 شكوى، تلتها شكاوى وكيل الخدمات بمجموع 119 شكوى، ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ 90 شكوى.

بدوره، لفت سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين المستثمر، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعةً بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وأكد بن هده السويدي، حرص الدائرة على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن، تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين، من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء، وتنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة.

وأوضح سعادته، أن البيانات الحالية شملت أيضاً نشاطاً واضحاً في مجال حماية المستهلك، وذلك عبر عدد من الحملات التوعوية التي تم تنفيذها في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لهذه الحملات والجولات الرقابية هي توعية المستهلكين والمستثمرين، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة.

وشدد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية في أسواق الإمارة، بشكل منتظم، من خلال خطة ميدانية شاملة، ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، وذلك للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق، ولنشر الوعي بين التجار والمستهلكين، ومكافحة كافة مظاهر الغش التجاري، والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار.

وأشار إلى نجاح الدائرة من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية، وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات، مؤكداً أن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي، وحققت مستوى رفيع من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.

ومن جهته، ذكر سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، أن شكاوى حماية المستهلك توزعت على العديد من القطاعات، وشكل قطاع السيارات وقطع غيارها الحصة الأكبر منها بـ 302 شكوى، وبنسبة 29% من إجمالي الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك، تلتها شكاوى الإلكترونيات والهواتف المتحركة بـ 279 شكوى، وبنسبة 26%، في حين جاءت شكاوى المفروشات والستائر في المركز الثالث و134 شكوى وبنسبة 13%، وتوزعت بقية الشكاوى على القطاعات الأخرى.

وأضاف نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أنه تم إغلاق 88% من شكاوى حماية المستهلك، في حين تتم معالجة باقي الشكاوى بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يرضي الجميع، ويحفظ حقوقهم، مرجحاً أن الانخفاض في عدد الشكاوى المقدمة إلى زيادة مستوى الوعي لدى المستهلكين نتيجة الحملات التوعوية التي تنفذها الدائرة، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع في مختلف مدن ومناطق الإمارة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد على أهمية تواصل الجمهور مع الدائرة في حالة تعرضهم لمشكلات ما بعد الشراء، وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى.

كما أكد على أن إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، وتتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يرضي الجميع، ويحفظ حقوقهم.

وأشار إلى أن توعية المستهلكين بحقوقهم يمثل إحدى آليات توفير الحماية لهم، إذ أن معرفة الحقوق والواجبات هو السبيل الأهم لبناء أسواق منظمة وحديثة، إذ يتم نشر وترسيخ ثقافة حقوق المستهلك في الأسواق المحلية، سواء بين المتسوقين أو الشركات التجارية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الحملات التوعوية تنتشر بطريقة تفاعلية ووسائط مبتكرة على نطاق واسع في مختلف المرافق التجارية، بدءاً من مراكز التسوق، وصولاً إلى الأسواق التجارية التقليدية.