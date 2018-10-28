الإمارات الأولى في 5 قطاعات ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي

الشارقة 24 – وام:

أظهرت نتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2018 – 2019، حلول دولة الإمارات في المرتبة الأولى في 5 قطاعات هي "الأغذية الحلال" و"السفر الحلال"، و"الأزياء المحافظة" و"الإعلام والترفيه"، إلى جانب "مستحضرات الأدوية والتجميل الحلال" مقارنة مع 3 قطاعات في عام 2017 – 2018، وذلك رغم تصدر ماليزيا مؤشر الاقتصاد الإسلامي لعام 2018 - 2019 .

وتمت مناقشة نتائج التقرير، الذي تم اطلاقه للعام السادس على التوالي وبدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وإعداد تومسون رويترز المزود الرائد عالمياً للمعلومات الذكية للشركات والمهنيين، وبالتعاون مع دينار ستاندارد ومركز دبي المالي العالمي تحت عنوان "اقتصاد أخلاقي شامل"، في ندوة عقدت، الأحد، في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي في ثاني أيام أسبوع الاقتصاد الإسلامي المقام في دبي أدارها مصطفى عادل رئيس قسم التمويل الإسلامي في تومسون رويترز بمشاركة متحدثين بارزين.

وفي تعليق على نتائج التقرير، أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن دولة الإمارات عززت هذا العام ترتيبها على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي محققة مراكز متقدمة في قطاعين إضافيين، وأن هذا الصعود في تصنيف الدولة يعكس التزام شركائنا بتنفيذ مبادرات المركز ومساهماتهم المهمة في تنمية الاقتصاد الإسلامي في دبي، فضلاً عن نجاح مساعي التنمية المستدامة في دولة الإمارات في إطار الرؤية الاقتصادية للبلاد لمرحلة ما بعد النفط.