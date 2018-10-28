انطلاق المعرض الدولي للاستثمارات الزراعية في أبوظبي الإثنين

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق في أبوظبي، الإثنين، فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج "أغري سكيب 2018".

ويهدف المعرض، الذي ينظمه مركز الأمن الغذائي في أبوظبي وبإشراف من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي.

ويشهد الحدث، الذي يقام في فندق "روزوود أبوظبي"، مشاركة أكثر من 53 شركة متخصصة تعرض أراض وأصول زراعية في أكثر من 50 دولة، وحضور أكثر من 300 من كبار المستثمرين مما سيجعله واحدا من أكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع الاستثمار الزراعي على مستوى العالم.

كما سيضم المعرض 12 جناحاً وطنياً مقارنة بأربعة أجنحة خلال دورة عام 2017، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مختلف القطاعات المرتبطة بالاستثمار الزراعي والأمن الغذائي في مختلف دول العالم.

وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تلتزم بتشجيع الاستثمار المدروس في القطاع الزراعي ونظم إنتاج الغذاء، إذ يمثل ملف الأمن الغذائي أولوية بالغة الأهمية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الرفاهية، وذلك لتقليل الفجوة الغذائية العالمية، وبالتالي ضمان التنمية المستدامة بجميع محاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.