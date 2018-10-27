"الإمارات للدراسات المصرفية" يُطلق أول تطبيق ذكي للبحوث

الشارقة 24:

كشف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عن إطلاق أول تطبيق ذكي للبحوث والدراسات المالية في الدولة، للعاملين في القطاع المصرفي، يحتوي على معلومات حول استراتيجيات الأبحاث ونشر الدراسات في مجلة المعهد الدولية لبحوث الصيرفة والتمويل.

وأوضح جمال الجسمي، مدير المعهد، أن التطبيق يحتوي أيضاً على مدونات من خبراء، وتقارير اقتصادية وتقارير حول القطاع، ويضم مكتبة واسعة النطاق للدراسات والبحوث في القطاع المالي.

وأشار إلى أن طرح منصة الأبحاث يأتي لترويج فكرة أن المؤسسات لا تستثمر في البرامج التعليمية فقط، بل أيضاً تتيح الوصول إلى المعلومات والتعليم في أي وقت ومن أي مكان لموظفيها المنتشرين في كل مكان، وذلك بهدف مواكبة بيئة العمل متسارعة الخطوات في عالمنا اليوم.

وأضاف مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن هذه المنصة سوف ترتقي بثقافة العاملين بالقطاع المصرفي إلى مستويات أعلى من الكفاءة من خلال صقل مهاراتهم بأحدث الدراسات المالية في القطاع المالي.

وأعلن المعهد عن تفاصيل الخطة التدريبية للعام 2019، والتي جاءت ملبية للاحتياجات التدريبية السنوية لمصارف الدولة وتركز بشكل أساسي على التكنولوجيا المالية والتقنيات الذكية، وتتوافق مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على المجال المصرفي والمالي بالاعتماد على التكنولوجيا المالية "الفنتك" بشكل كبير، والتي بدورها ستجعل من المعهد منصة رائدة لكافة العاملين بالقطاع المصرفي والمالي لتعليم تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وقال الجسمي إن إجمالي البرامج المعتمدة ضمن خطه 2019 يصل الى 690 برنامجاً تدريبياً وسوف ينفذ 33 % منها بفرع المعهد بإمارة بدبي، و30% بفرع المعهد بإمارة بالشارقة، و28% بفرع المعهد بإمارة أبو ظبي، و9% في كل من إمارة الفجيرة وإمارة رأس الخيمة ومدينة العين، مشيراً إلى أن نسبة زيادة البرامج تصل إلى 28% مقارنة بخطة العام 2018.

وأضاف أن الخطة استندت إلى مجموعة من الأسس والمعايير العلمية والمهنية الحديثة التي تجسدت في إعداد خطة متكاملة تغير وجهة المعهد تماماً لمواكبة الاحتياجات التدريبية الفعلية للواقع المصرفي والمالي بالدولة حالياً مقترنة بالتحديث والتطوير في الموضوعات ذات العلاقة باستخدام "التكنولوجيا المالية" في قطاع المصارف والمال.