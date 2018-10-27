"غرفة الشارقة" تستعرض مبادراتها لتعزيز الاستدامة في "ويتيكس"

الشارقة 24:

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، خلال مشاركتها في النسخة العشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2018"، جهودها ومبادراتها في مجال تعزيز الاستدامة، والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، على مستوى إمارة الشارقة والدولة.

وبحثت الغرفة خلال مشاركتها في المعرض، الذي نظّمته هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الفترة 23-25 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، فرص ومجالات التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الرائدة في قطاعات التنمية الخضراء، والطاقة والمياه والبيئة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، أن المشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة، جاءت في إطار حرص الغرفة على مواكبة التطورات المتسارعة، التي تشهدها قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، نظراً لارتباطها الوثيق بخطط التنمية المستدامة.

وأضاف محمد أمين، أن غرفة الشارقة أطلقت الكثير من المبادرات، الرامية إلى تحقيق استراتيجية الدولة، ورؤية إمارة الشارقة، في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة والتنمية الخضراء.