"حرة مطار الشارقة" تستعرض خدماتها ضمن منتدى "الرؤساء التنفيذيين"

الشارقة 24:

أكدت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، خلال مشاركتها في فعاليات "المنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين"، أن الإنجازات التي حققتها "المنطقة"، تُجسّدُ دليلاً حياً على التزام حكومة الشارقة بالتجارة الحرة.

كما شددت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، على أن المزايا الفريدة التي توفرها، جعلتها منصة رائدة لمزاولة الأعمال مع العالم بأسره، وليس فقط مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحوّلتها إلى مركز أعمال لأكثر من 8000 شركة من 160 دولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في "المنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين 2018"، الذي اختتم فعالياته مؤخراً في دبي، كراعٍ بلاتيني للحدث، الذي أُقيم على متن سفينة الملكة إليزابيث الثانية التاريخية، على مدى 4 أيام، بحضور نخبة من الشخصيات العالمية المؤثرة، وقادة الأعمال الأكثر نفوذاً وتأثيراً من جميع أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على فرص الأعمال الواعدة، خلال فترة التحضير لاستضافة "إكسبو دبي 2020".

واستعرض سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى، كأحد أبرز المتحدثين الرئيسيين، بصفته أحد رواد قطاع الأعمال والصناعة في الدولة، المزايا التي تقدمها المنطقة الحرة لمطار الشارقة للشركات والمستثمرين.

وأكد المزروعي أن من أهم المزايا التي تقدمها المنطقة الحرة لمطار الشارقة، للشركات والمستثمرين، إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100 %، وإمكانية إعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100 %، وتحويل الأموال بنسبة 100 % مجاناً، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل سواء للأفراد أو الشركات.

كما تشمل المزايا موقعها الاستراتيجي بجانب مطار الشارقة الدولي، الذي يسمح بالوصول إلى سوق تحتضن أكثر من ملياري نسمة خلال أقل من أربع ساعات بالطائرة، إلى جانب مجاورتها للموانئ الرئيسية على خليج عمان وبحر العرب، وهو ما جعلها بوابة إلى الأعمال العالمية لأكثر من 6500 شركة.

وأضاف المزروعي أن المنطقة الحرة لمطار الشارقة، تضم حالياً أكثر من 8000 شركة، مؤكداً أن الهيئة لا تركز على عدد الشركات كثيراً، وإنما تتطلع لخدمة قطاعات اقتصادية تساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد الإمارات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير قطاعات تجارية وصناعية وخدمية جديدة، على مستوى الدولة والمنطقة.

ودعا المزروعي خلال الجلسات النقاشية واللقاءات الثنائية واجتماعات العمل، التي شهدها المنتدى، على مدى أيام انعقاده، رجال الأعمال إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من مختلف أنواع التراخيص التي تواكب جميع الاحتياجات.

ولفت إلى أن الهيئة وفّرت ركناً للشركات الصغيرة، ومكتباً للشركات المتوسطة، وجناحاً للشركات الكبرى، إلى جانب منشآت للتخزين ومساكن وموارد للموظفين، والعديد من المرافق الأخرى لتسهيل عمليات إطلاق الأعمال، منوهاً إلى أن الإنجازات العظيمة تولد عندما تجتمع الأفكار المبتكرة، مع بنية تحتية عالمية المستوى، وهو ما تتمتّع به المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بامتياز.