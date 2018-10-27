المالية المركزية بالشارقة تطلق "موقعها الإلكتروني"

الشارقة 24:

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، الخميس، موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة الذي تم تصميمه وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، ليتيح سهولة أكبر في التصفح، ومرونة في الاستخدام من خلال مختلف الأجهزة الذكية، انطلاقاً من حرصها على تقديم خدماتها الإلكترونية، لا سيما المتعلّقة بالإجراءات والسياسات المالية في حكومة الشارقة بأسلوب مميز، يسهّل وصول المتعاملين للمعلومات ولمبادرات الدائرة ومشاريعها.

وحضر إطلاق الموقع الجديد سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وجمع كبير من موظفي وموظفات الدائرة، من مختلف الإدارات والأقسام، والعديد من متعاملي الدائرة.

وأكد سعادة وليد الصايغ أن إطلاق الموقع بحلته الجديدة جاء استكمالاً لتحقيق أهداف الدائرة في رفع مستوى الخدمات المقدمة والسعي المستمر لتطوير الأداء وفق أحدث التطورات التقنية والتكنولوجية، ضمن التوجه الاستراتيجي للدائرة نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة، وحرصها على التسهيل على المتعاملين وتمكينهم من الاطلاع على خدماتها وأخبارها والتواصل معها بسهولة وسرعة.

جاء تصميم الموقع المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت على الرابط www.sfd.gov.ae، وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة.