39.4مليار درهم إيرادات "اتصالات" الموحدة بزيادة سنوية 3%

الشارقة 24:

أعلنت "مجموعة اتصالات"، الخميس، عن تحقيق إيرادات موحدة بلغت 39.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017، في حين بلغت الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 6.6 مليار درهم، وبنسبة نمو 2%، بينما بلغ عدد المشتركين الإجمالي لـ "مجموعة اتصالات" 144 مليون مشترك بنسبة نمو 3% مقارنة بالعام الماضي، خلال تسعة أشهر.

وحصلت "اتصالات" على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لبرنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها، وأوصى مجلس إدارتها برفع القيود عن حقوق تصويت المساهمين الأجانب، فيما وقعت "اتصالات مصر" و "المصرية للاتصالات" مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الصوت الثابت الافتراضي.

وتعليقاً على تلك النتائج، أكد المهندس صالح عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات"، أن المجموعة تواصل أداءها القوي خلال الربع الثالث من هذا العام بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها سعياً إلى تمكين منظومة الخدمات الرقمية عبر أعمالها كافة.

وأضاف قائلاً: "مع استعدادات المجموعة إلى الانتقال إلى عصر الجيل الخامس، نقف اليوم على مشارف عهد جديد من انبثاق القدرات الرقمية، التي ستحدث نقلة نوعية في كل القطاعات، وتثري عموم المجتمع على نطاق واسع"، مؤكداً في هذا السياق أن قدرات "اتصالات" الشبكية وفرق العمل المختلفة على أتم الجاهزية والاستعداد لإدارة ومواكبة طموحات وتطلعات العملاء الحالية والمستقبلية.

وتقدم العبدولي بالشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الرؤية الاستراتيجية الثاقبة التي وضعت الدولة في مصاف الدول الأكثر تقدماً في تبني الخدمات الرقمية، وهو الأمر الذي ألهمنا في تعزيز إمكاناتنا الشبكية وتقديم خدمات متطورة، موجها الشكر للعملاء والمساهمين على ثقتهم الكبيرة التي حفّزت مجموعة اتصالات على مواصلة التقدم والنجاح.