غرفة الشارقة تختتم مشاركتها بنجاح في معرض سيال باريس

الشارقة 24:

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركتها في معرض سيال باريس 2018، أكبر معرض في العالم للمواد الغذائية، الذي أقيمت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة 21-25 أكتوبر الجاري، بوفد ضم عدداً من مصنعي المواد الغذائية في إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وضمن الجناح الإماراتي الذي ضم 18 شركة من مختلف إمارات الدولة، بحضور سلطان العلي ومها الزرعوني من مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

وتأتي مشاركة غرفة الشارقة في "سيال باريس"، الذي يعد أهم وأضخم المعارض العالمية في مجال الغذاء، لفتح أسواق وقنوات جديدة أمام الصناعات الوطنية وتوسعة رقعة انتشارها دولياً، وتمكين مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، من بناء الشراكات وتبادل المصالح مع نظرائه حول العالم.

وأوضح عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن مشاركة الغرفة في معرض "سيال باريس" الذي يعد من أهم المعارض في مجال الأغذية، ويستهدف جمهوراً كبيراً من المهتمين في هذا المجال، ويزوره أكثر من 156 ألف شخص من 194 دولة، يعتبر فرصة سانحة للترويج للمنتجات الإماراتية عالية الجودة وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية، لتعزيز صادرات الأعضاء، واكتشاف أسواق جديدة تسهم في توسيع أعمالهم، وعقد شراكات استثمارية مجدية.

وأضاف شطاف، أن المشاركة في المعارض العالمية، مثل معرض "سيال باريس" وغيره من المعارض العالمية المتخصصة، تسهم في إبراز ما تتميز به إمارة الشارقة من قدرات تنافسية وشبكة دعم لوجستي متطور تساعد الصادرات الإماراتية للوصول إلى الأسواق المستهدفة، مضيفاً أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، إذ أن من المتوقع أن ترتفع قيمة مبيعات الأغذية الطازجة في دولة الإمارات حتى نهاية العام 2018 لتبلغ 28.9 مليار درهم مع توقعات بارتفاعها إلى 34.1 مليار درهم خلال 2021.

وأوضح أن أهمية المشاركة في سيال باريس تأتي للإضاءة على مميزات إمارة الشارقة وتنافسينها في مجال تصنيع المواد الغذائية والمشروبات وحفظها وإعادة تعبئتها وتصديرها وبوصفها مركزاً اقتصادياً وإقليمياً تنافسياً لممارسة الأعمال ومنصة جاذبة للاستثمار، وبهدف تعزيز ودعم نمو شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأغذية والصناعات المرتبطة بها، والارتقاء بسمعة الإمارة كمركز تجاري لتأسيس وممارسة الأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار.