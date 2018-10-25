"العربية للمزادات" تحقق 3.8 مليون درهم أرباحاً في البحرين

الشارقة 24:

حققت "العربية للمزادات"، التي تأسست في مملكة البحرين، تحت مظلة "الإمارات للمزادات" الشركة المتخصصة في مجال إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، أرباحاً فاقت التوقعات، خلال المزاد الذي أقيم مساء الأربعاء، في المنامة على الأرقام المميزة للوحات السيارات بلغت 3.8 مليون درهم، وذلك حصيلة بيع 25 رقماً مميزاً من الفئة الجديدة 63.

وأوضح سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس "العربية للمزادات"، أن النجاح الذي تحقق في المزاد العلني الثالث يضاف إلى سجل التعاون الثنائي المثمر بين العربية للمزادات وشركة "مزاد" التابعة لشركة البحرين القابضة "ممتلكات"، وهي نتيجة إيجابية جديدة تضاف إلى النتائج المبهرة المتتالية التي تحققها الشركة لصالح "مزاد"، في إطار اتفاقية الشراكة القائمة بين الجانبين، وبالاستفادة من خبرة وريادة "الإمارات للمزادات"، في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وأكد أن قطاع المزادات في مملكة البحرين يشهد نمواً ملحوظاً، وسط اهتمام متزايد من جانب شريحة كبيرة من الجمهور بالمشاركة في المزادات، ودخول فئات جديدة سواء للاستثمار بالأرقام المميزة أو لاقتنائها، ما يعزز أهمية وديناميكية السوق البحريني في مجال المزادات، وهو ما انعكس على المنافسة الشديدة التي شهدها المزاد العلني الثالث على الأرقام المطروحة، والتي ارتفعت بأكثر من 30% مقارنة بالمزادات السابقة.

من جانبه، أشاد طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة "مزاد"، بالنجاح الذي حققه المزاد العلني الثالث، وأثنى على أداء "العربية للمزادات" المتميز، وحرصها على اتباع أرقى الآليات والضوابط ووفق أفضل المعايير العالمية لضمان التنفيذ المتقن.