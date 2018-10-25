وزير الطاقة السعودي: وقعنا 25 اتفاقية بقيمة 56 مليار دولار

الشارقة 24 – د ب أ:

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس عن أن الشركات التي قاطعت مبادرة مستقبل الاستثمار، "دافوس الصحراء"، الذي عقد في المملكة على مدار ثلاثة أيام، اتصلت لتعتذر، مشيراً إلى أنهم وقعوا 25 اتفاقية بتكلفة 56 مليار دولار.

وأعلن الفالح، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار، مشيراً إلى أن برنامج الصناعات الوطنية سيجذب استثمارات تتجاوز تريليونًا و600 مليار ريال.

وأشار إلى أن المملكة لديها ثروات هائلة للمشتقات غير النفطية، سيتم استثمارها في قطاع الإنتاج، موضحاً أنه تم تخصيص مبلغ 44 مليار دولار لبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي سيجذب استثمارات تتجاوز تريليوناً و600 مليار ريال.