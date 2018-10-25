الأخضر والأحمر يتقاسمان شاشات بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس. وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي تراجعاً وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2736.40 نقطة وكان الانخفاض نسبته 0.06%، بينما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7835.55 نقطة بأرباح بلغت نسبتها 4.30%، وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.37% لتقفل عند مستوى 5228.31 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

فيما تراجع مؤشر السوق البحرينية بضغط من قطاع الاستثمار لتقفل عند مستوى 1315.53 نقطة. وتراجع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4452.91 نقطة وسط ضغط من كافة قطاعاتها. وتراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 1969.43 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.

السوق الإغلاق التغير دبي 2736.40 0.06% سالب السعودية 7835.55 4.30% الكويت 5228.31 0.37% البحرين 1315.53 0.06% سالب عمان 4452.91 0.22% سالب الأردن 1969.43 0.02% سالب

تراجع طفيف في سوق دبي في آخر تداولات الأسبوع

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 1.61 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل عند مستوى 2736.40 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 105.9 مليون سهم بقيمة 129.7 مليون درهم نفذت من خلال 2155 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 0.63% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.40% واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجعة بنسبة 0.44% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.42%.

وسجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.30% وصولاً إلى سعر 1.88 درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 2.78% وصولاً إلى سعر 1.11 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09% وصولاً إلى سعر 0.300 درهم تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 0.260 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.6 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 19.5 مليون سهم. واحتل سهم سلامة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 19.3 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 15.5 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد صاعدة لتربح 323 نقطة

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم الخميس وسط تباين أداء القطاعات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 323.03 نقطة أو ما نسبته 4.30% ليقفل عند مستوى 7835.55 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 319.6 مليون سهم بقيمة 9.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 139 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاعلام والترفيه القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 8.67% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 5.91%، وفي المقابل تصدر قطاع الطاقة القطاعات المتراجعة بنسبة بواقع 2.26% تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.58%.

وسجل سعر سهم المواساة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99% وصولاً إلى سعر 77.10 ريال تلاه سهم ساكو بنسبة 9.96% وصولاً إلى سعر 86.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 126.0 ريال وتراجع سهم البحري بنسبة 5.79% وصولاً إلى سعر 31.70 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.3 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 28.2 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.2 مليار ريال تلاه سهم الراجحي بواقع 1.1 مليار ريال.

السوق الكويتية تواصل ارتفاعها وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الخميس وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.46 نقطة أو ما نسبته 0.37% ليقفل عند مستوى 5228.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 44.1 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار نفذت من خلال 1865 صفقة.

وسجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.23% وصولاً إلى سعر 0.0961 دينار تلاه سهم الدولي بواقع 1.28% وصولاً إلى سعر 0.238 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم ميزان بواقع 0.31% وصولاً إلى سعر 0.635 دينار. واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.4 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 11.7 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 6.2 مليون دينار تلاه سهم خليج ب بواقع 2.9 دينار.

تراجع طفيف في السوق البحرينية بعد أداء سلبي لقطاع الاستثمار

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات يوم الخميس وسط أداء سلبي لقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، وكان هذا الانخفاض بواقع 0.84 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1315.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 1.24 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وارتفع سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.605 دينار. وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 5.62% وصولاً إلى سعر 0.084 دينار تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.45% وصولاً إلى سعر 0.340 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 7.7 مليون سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 711.8 ألف سهم.

السوق العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات يوم الخميس بضغط من كافة قطاعاتها، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4452.91 نقطة خاسرا 9.85 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.5 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 329 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.26% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.24% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وسجل سعر سهم العمانية القطرية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.83% وصولاً إلى سعر 0.124 ريال تلاه سهم الوطنية للتأمين على الحياة والعام بنسبة 4.58% وصولاً إلى سعر 0.320 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.50% وصولاً إلى سعر 0.039 ريال تلاه سهم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 2.19% وصولاً إلى سعر 0.892 ريال. واحتل سهم بنك مسقط الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 3.3 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 605.2 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.4 مليون ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 92.8 ألف سهم.

السوق الأردنية تتراجع بضغط ترأسه قطع الصناعة

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة الخميس وسط تباين أداء القطاعات وسط تراجع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1969.43 نقطة ليخسر ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون دينار نفذت من خلال 3075 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.15%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.54% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.