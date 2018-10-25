جمال الجسمي: 690 برنامجاً تدريبياً في القطاع المصرفي خلال 2019

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلن سعادة جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن الخطة التدريبية للمعهد خلال العام المقبل، تتضمن 690 برنامجاً تدريبياً موزعاً على إمارات الدولة السبع، بهدف تأهيل القطاع العاملين في القطاع المصرفي في الدولة، خاصةً في أبو ظبي، ودبي، والشارقة.

وأوضح الجسمي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن معظم هذه البرامج تتعلق بتأثير التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، وخاصةً في قضية الخدمات المصرفية، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب التوجه العالمي في تقديم الخدمات الذكية في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن معظم الخدمات التي تقدم في القطاع المصرفي في الدولة، تكون على المنصات الإلكترونية.