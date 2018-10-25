الزيودي: "الاقتصاد الأخضر" النهج الوحيد القادر على المنافسة والبقاء

الشارقة 24 – وام:





أفاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بأن نهج الاقتصاد الأخضر، الذي تشكل الاستدامة جوهره وغايته، سيكون النهج الاقتصادي الوحيد القادر على المنافسة والبقاء في عالم اليوم والغد.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت نهج الاقتصاد الأخضر في عام 2012 بموجب "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء"، وذلك في إطار مساعيها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، مضيفاً أنه "ومنذ ذلك الحين، قطعنا شوطاً طويلاً في وضع هذه الاستراتيجية موضع التطبيق الفعلي".

وأفاد بأن هناك جهد مشترك بين كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص جاءت "الأجندة الوطنية الخضراء 2030" التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015 لتمثل خارطة طريق لمسيرة التحول وترتكز الأجندة على 5 موجهات استراتيجية و12 برنامجاً وطنياً ترتبط في مجملها بالمستهدفات الوطنية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وبأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ونوه معاليه إلى أن "الاقتصاد الأخضر اكتسب الكثير من الزخم بفضل التزام دولة الإمارات الراسخ بالتنمية المستدامة نهجاً وممارسة وبفضل التطورات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية المتلاحقة التي شهدناها في العقد الماضي على وجه الخصوص، إذ شكلت مجموعة السياسات والاستراتيجيات المتطورة التي تبنتها دولة الإمارات في السنوات الماضية نقاط قوة مهمة فعلى سبيل المثال ستدفع المشاريع المُخطط لتنفيذها بموجب الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي على صعيدي التخفيف والتكيف مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر قُدماً بصورة أسرع وكذلك الأمر بالنسبة لاستراتيجية الإمارات للطاقة ولباقي السياسات والخطط الاستراتيجية".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدورتها الخامسة، الأربعاء، بدبي، موضحاً أن الاقتصاد الأخضر يكتسب المزيد من الأهمية والاهتمام مدفوعاً بالحاجة إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها عالمياً، وفي مقدمتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس ومدفوعاً أيضاً بارتفاع مستويات الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية واستدامتها وهو أمر لا يمكن الوفاء به دون إجراء تغيير جذري في طريقة أداء الأعمال والتحول من نهج "العمل كالمعتاد" إلى نهج أكثر استدامة يعيد تشكيل نظام الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، حيث لم يعد هناك شك بأن نهج الاقتصاد الأخضر الذي تشكل الاستدامة جوهره وغايته هو سيكون النهج الاقتصادي الوحيد القادر على المنافسة والبقاء في عالم اليوم والغد.