نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بتحقيق النمو في الصناعة النفطية

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن دولة الإمارات باعتبارها مصدراً رئيساً للمنتجات البترولية، ملتزمة بتحقيق النمو في هذه الصناعة القائمة على النفط، وفي نفس الوقت تعمل على تطوير مصادر بديلة للطاقة، لدعم وتكملة عملية تطوير الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري.

جاء ذلك في محاضرة لمعاليه، أمام الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك"، الذي تنظمه شركة دراغون أويل الذراع الاستثمارية لاينوك التابعة لحكومة دبي، وتركزت حول "الموارد البشرية في قطاع النفط والغاز".

وأوضح معاليه، أن تجربة دولة الإمارات في إعداد الموارد البشرية خاصة القوى العاملة في قطاع الغاز والنفط ملهمة، إذ حرصت منذ تأسيسها على تأهيل أيد عاملة تستوفي شروط العمل في قطاع النفط والغاز في المستقبل، واليوم فإن هذه التجربة ماثلة أمامنا ودولة الإمارات تحتفل بـ"عام زايد".