الإمارات تؤكد عمق الشراكة والتكامل الاقتصادي مع السعودية

الشارقة 24:

أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن مشاركة دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أعمال الدورة الثانية من "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، التي انطلقت في الرياض، يوم الثلاثاء، تثبت روح الأخوة الصادقة وعمق الشراكة والتكاتف واتساق المواقف بين البلدين الشقيقين، وتعكس أرقى مستويات التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي بينهما.

وأشار معاليه، إلى أن وفد دولة الإمارات المكون من أكثر من 150 من الوزراء والمسؤولين وكبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف إمارات الدولة، يعد أضخم الوفود المشاركة في أعمال المبادرة لهذا العام، من حيث عدد المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال، في مؤشر واضح على التزام دولة الإمارات بدعم الرؤى وجهود التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقودها المملكة العربية السعودية، مبيناً معاليه أن "مبادرة مستقبل الاستثمار" تمثل حدثاً مفصلياً يؤكد دور المملكة العربية السعودية الشقيقة كلاعب اقتصادي رئيس على مستوى العالم، ويسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية تنطوي على أثر إيجابي كبير في آفاق الاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف معالي الوزير المنصوري، أن الروابط الثنائية بين البلدين تمثل نموذجاً فريداً في خريطة العلاقات الدولية في العالم، فهي علاقات أخوية عميقة تتجاوز جميع الجوانب الشكلية في العلاقات الدولية وتقف على أسس راسخة من ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وتتعدى المصالح الآنية لتشمل وحدة الرؤى الاستراتيجية والمصير المشترك.

وأكد معاليه أن أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين متينة ومتواصلة النمو، حيث يتشاطران سياسات تنموية وخططاً اقتصادية متقاربة، ويبرز ذلك جلياً في القواسم المشتركة العديدة بين محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، مشيراً معاليه إلى أن مشاركة الإمارات الفعالة والواسعة في "مبادرة مستقبل الاستثمار" مثلت محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات، ولاسيما في القطاعات الحيوية التي تمثل مرتكزات للتنمية المستقبلية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة الذي يعتمد الابتكار أساساً لتطويره، كما شكل المؤتمر فرصة لاستعراض المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين بما يكفل نجاح القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وشدد معالي الوزير المنصوري، على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، باعتباره نموذجاً رائداً لدفع جهود التعاون وتكثيف التشاور والحوار في الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويقدم آلية فعالة من خلال فرق عمله المشتركة في مختلف المجالات والقطاعات من أجل استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة.

وتابع معالي وزير الاقتصاد، بأن البلدين حققا خلال المرحلة الماضية خطوات بالغة الأهمية في تعزيز مسيرة التعاون والشراكة، ولا سيما من خلال اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي بهدف ترجمة جهود التعاون إلى برامج ومبادرات نوعية، مشيراً معاليه إلى أن تلك الاجتماعات عززت جهود البلدين في وضع آليات تعزز تكاملهما الاقتصادي وتسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتعاون والشراكة وتبادل الخبرات، موضحاً أن محاور النقاش والتعاون شملت قطاعات واسعة من أبرزها الطاقة المتجددة والمياه والصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والطيران المدني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية واللوجستية والاقتصاد الإسلامي وغيرها.

وأوضح معاليه أن آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين واعدة ومفتوحة على العديد من مسارات الشراكة في إطار مساعي البلدين لتعزيز مكانتهما التجارية والاستثمارية عالمياً وتنويع القاعدة الاقتصادية والتحول إلى اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على المعرفة والابتكار وتنمية رأس المال البشري، والاستفادة من المستجدات التكنولوجية والرقمية وأنشطة البحث العلمي والتطوير التي تلعب دوراً محورياً في قيادة اتجاهات التنمية الاقتصادية في العالم اليوم.

وأفاد معالي وزير الاقتصاد بأن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار، تعكس اليوم عمق الروابط وكفاءة جهود التعاون، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً.

وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 40% خلال السنوات الست الماضية، ليقفز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية من 55 مليار درهم /15 مليار دولار/ في 2011 إلى أكثر من 79 مليار درهم /21.5 مليار دولار/ في 2017، وتصنف السعودية كثاني أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثامن أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات، في حين تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم /9 مليارات دولار/، مشيراً معاليه إلى أن هناك نحو 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، فيما تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات 17 مليار درهم في عام 2017.

من جانبه، أوضح معالي سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى مستقبل الاستثمار، تأتي تجسيداً للروابط الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين حيث تجمعنا والأشقاء في المملكة العربية السعودية وحدة الرؤية ووحدة الأهداف بما يخدم مصلحة البلدين في مختلف المجالات.