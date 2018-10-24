الأخضر والأحمر يتنازعان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم الأربعاء. وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي تراجعاً وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 22738.01 نقطة وكان الانخفاض نسبته 0.55%، كما تراجعت سوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7512.52 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.49%.

وفي المقابل سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.74% لتقفل عند مستوى 5208.85 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. فيما تراجع مؤشر السوق البحرينية بضغط من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات لتقفل عند مستوى 136.38 نقطة. بينما ارتفع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4462.76 نقطة وسط دعم من القطاع المالي. وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.01% لتقفل عند مستوى 1969.86 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.

السوق الإغلاق التغير دبي 2738.01 0.55% سالب السعودية 7512.52 0.49% سالب الكويت 5208.85 0.74% البحرين 1316.38 0.36% سالب عمان 4462.76 0.08% الأردن 1969.86 0.01%

سوق دبي ترتد هابطة ليتراجع مؤشرها العام 0.55%

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 15.06 نقطة أو ما نسبته 0.55% ليقفل عند مستوى 2738.01 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 149.3 مليون سهم بقيمة 141.1 مليون درهم نفذت من خلال 2068 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المرتفعة بنسبة 1.29% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.81% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع العقارات القطاعات المتراجعة بنسبة 1.50% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.24%.

وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.20% وصولاً إلى سعر 0.330 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.46% وصولاً إلى سعر 1.44 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.42% وصولاً إلى سعر 0.890 درهم تلاه سهم أرابتك بنسبة 3.70% وصولاً إلى سعر 1.82 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.7 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 16.6 مليون سهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 24.2 مليون درهم تلاه سهم مصر عجمان ش م ع حقوق اكتتاب بواقع 26.7 مليون درهم.

السوق السعودية تستمر في تراجعها بنسبة 0.49%

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم الأربعاء وسط تباين أداء القطاعات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 37.25 نقطة أو ما نسبته 0.49% ليقفل عند مستوى 7512.52 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 127.6 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 121 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 53 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاعلام والترفيه القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 9.44% تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.83%، وفي المقابل تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المتراجعة بنسبة بواقع 1.50% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.46%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 134.40 ريال تلاه سهم ساكو بنسبة 9.97% وصولاً إلى سعر 78.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم نماء للكيماويات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.97% وصولاً إلى سعر 24.20 ريال وتراجع سهم سامبا بنسبة 2.60% وصولاً إلى سعر 30.00 ريال. واحتل سهم كيان السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.9 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 13.2 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 341.9 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 322.2 مليون ريال.

ارتفاع آخر للسوق الكويتية وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الأربعاء وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 38.9 نقطة أو ما نسبته 0.74% ليقفل عند مستوى 5208.85 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 22.8 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 1588 صفقة.

وسجل سعر سهم صناعات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.58% وصولاً إلى سعر 0.159 دينار تلاه سهم الدولي بواقع 1.73% وصولاً إلى سعر 0.235 دينار، في المقابل سجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة تراجع بواقع 2.08% وصولاً إلى سعر 0.094 دينار تلاه سهم ميزان بنسبة 0.78% وصولاً إلى سعر 0.637 دينار. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.7 مليون سهم تلاه سهم أجيليتي بواقع 2.6 مليون سهم. واحتل سهم أجيليتي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.3 دينار.

السوق البحرينية تتراجع بضغط ترأسه قطاع البنوك

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات يوم الأربعاء وسط أداء سلبي لقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، وكان هذا الانخفاض بواقع 4.78 نقطة أو ما نسبته 0.36% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1316.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 592 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.37 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.36 نقطة قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.41% وصولاً إلى سعر 0.720 دينار. وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 1.64% وصولاً إلى سعر 0.600 دينار تلاه سهم بنك البحرين الاسلامي بنسبة 1.54% وصولاً إلى سعر 0.128 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 951.1 ألف سهم تلاه سهم البحرين للاتصالات بواقع 574.5 ألف سهم.

القطاع المالي يقود السوق العمانية للارتفاع الطفيف

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات يوم الأربعاء بدعم من قطاع المال، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4462.76 نقطة رابحا 3.41 نقطة أو ما نسبته 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نفذت من خلال 235 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 0.10%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.25% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.005%.

وسجل سعر سهم الوطنية لصناعة البسكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.63% وصولاً إلى سعر 3.900 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 2.56% وصولاً إلى سعر 0.040 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية للتأمين على الحياة والعام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.47% وصولاً إلى سعر 0.306 ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بنسبة 2.50% وصولاً إلى سعر 0.078 ريال. واحتل سهم بنك مسقط الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 3 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 605.2 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.2 ريال تلاه سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بواقع 104.6 ألف سهم.

قطاع الخدمات يحد من ارتفاع السوق الأردنية

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء وسط تباين أداء القطاعات وسط تراجع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1969.86 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.7 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون دينار نفذت من خلال 2368 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 29 شركة واستقرار لأسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.31% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08%.