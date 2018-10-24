غرفة الشارقة شريك استراتيجي لمعرض "اكتشف كيرلا"

الشارقة 24:

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية المعارض الاقتصادية العامة والمتخصصة كوسيلة فعالة للتعريف والتسويق بالسلع والمنتجات وأحدث التقنيات بقطاعاتها المختلفة، إضافة إلى الخدمات بكافة أشكالها، على المستويين الحكومي والخاص باعتبارها وجهات رئيسية، للتعاون بين جميع الأطراف المشاركة في المعاملات التجارية .

جاء ذلك، خلال اجتماع عمل عقدته الغرفة، يوم الأربعاء، بمقرها برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة، مع عدد من مسؤولي صحيفة مادهيام الخليج، برئاسة زكريا محمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإعلامية المشرفة على تنظيم المعرض الهندي التجاري الثقافي السنوي "اكتشف كيرلا".

وتم خلال الاجتماع، التعرف على طبيعة المعرض الذي سيحتضنه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير من العام المقبل، بهدف تقوية وتعزيز أطر العلاقات بين البلدين باعتباره منصة للتعريف بالجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولما للمعرض من دور مهم في فتح آفاق للتعاون الاقتصادي بين الفعاليات في كل من الشارقة وكيرلا.

وبحث الاجتماع، سبل التعاون بين الغرفة والصحيفة عامة، ودور الغرفة الداعم للمعرض خلال دورته الماضية التي افتتحها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بمشاركة نحو 250 جهة، مثلت شركات هندية تعمل في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي قدمت مباشرة من جمهورية الهند الصديقة، وتكلل المعرض بنجاح باهر حيث وصل عدد زواره إلى أكثر من 100 ألف زائر، مستهدفاً العمل على تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، واكتشاف فرص تعاون استثماري بين مجتمع، إضافة إلى عقد أكثر من 60 صفقة تجارية، بجانب تنظيم فعاليات ثقافية سلطت الضوء على مناحي مختلفة من العادات والتقاليد والفنون لولايات جنوب الهند.

وأشار سعادة عبد الله سلطان العويس، إلى أن حجم استثمارات المنشآت الاقتصادية الهندية في إمارة الشارقة وصل إلى نحو 12 مليار درهم وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة الشارقة، ما يؤكد أهمية الهند كواحدة من الأقطاب الاقتصادية الأساسية التي نحرص دوماً على تعزيز مستويات الشراكة معها، ويضاعف من الجهود بمواصلة دور الغرفة في دعم ومساندة كافة الاحداث الاقتصادية، ويمتد إلى الإسهام بتوفير كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة، لتعزيز مكانة الشارقة كمحور رئيس، في قطاع صناعة المعارض والاحداث الاقتصادية النوعية.

وأضاف سعادته، أن النجاح اللافت الذي شهده معرض "اكتشف كيرلا"، في نسخته الأولى يعد حافزاً لمتابعة الاستمرار كشريك استراتيجي لهذا الحدث الإقليمي الذي يحظى باهتمام شريحة اقتصادية واسعة على كافة المستويات، لما يتضمنه المعرض من فعاليات متنوعة اقتصادية وثقافية واجتماعية تسلط الضوء على جوانب مختلفة من واقع وطبيعة المجتمع الهندي، ولاسيما ولاية كيرالا الهندية.

وبهدف المعرض الذي يعتبر أكبر معرض هندي تجاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويشارك به أكثر من 14 ولاية هندية، إلى تعزيز العلاقات التجارية والثقافية والتراثية بين إمارة الشارقة والهند، حيث يتوقع أن يمثل المعرض منصة مثالية للترويج للعلامات التجارية والتواصل والاستكشاف والابتكار والنمو مع أكبر الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية في الشارقة والولايات الهندية، كما يهدف إلى أن يكون حدثاً سنوياً، يجمع بين الشركات المحلية والعالمية، من أجل تبادل الأفكار والخبرات وإنشاء الشراكات التجارية مع الشركات العالمية.