إكسبو الشارقة يُكرّم 6 فائزين بسحوبات معرض الساعات

الشارقة 24:

كرّم مركز إكسبو الشارقة، الفائزين بجوائز الدورة الـ 45 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي أقيمت فعاليات نسخته الخريفية لعام 2018، خلال الفترة من 2-6 أكتوبر الجاري، ونجحت باستقطاب أكثر من 60 ألف زائر و500 عارض من 25 دولة.

وسلّم كل من سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في المركز، ومروان المشغوني مدير العلاقات العامة في المركز، الجوائز لستة أشخاص فازوا بالسحوبات العلنية التي جرت على مدار أيام المعرض، تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومن بينها الجائزة الكبرى التي كانت عبارة عن سبيكة ذهبية بوزن 1 كغ، جاء ذلك خلال احتفالية نظّمها إكسبو الشارقة في مقره، يوم الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنظيمية للمعرض.

وهنّأ سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، جميع الفائزين بفوزهم بجوائز الدورة الـ45، معتبراً أن تخصيص باقة من الجوائز القيمة في كل دورة من دورات المعرض وإتاحة الفرصة للمشترين للدخول في سحوبات يومية على أطقم الذهب والألماس وصولاً إلى السحب الأخير على الجائزة الكبرى، يأتي في إطار حرص المركز على إسعاد زوار هذه المعرض الرائد، وبهدف تعزيز سمعته وجاذبيته باعتباره الحدث الأول والأكبر والأهم من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، الذي يوفر منصة دولية لعرض أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والألماس والأحجار الكريمة.

وأكد سعادة المدفع، سعي مركز إكسبو الشارقة الدائم للارتقاء بمستوى خدمات معرض الساعات والمجوهرات، وزيادة عدد الجوائز المخصصة للمشترين، ليظل الوجهة المفضلة للباحثين عن أجمل الكنوز والنفائس من عراقة المشغولات الوطنية وأحدث التصاميم العالمية، ولتحظى دوراته المتتالية برضا الجمهور والعارضين وتجار الذهب والمجوهرات.

وفازت المواطنة فاطمة عبد الله بالجائزة الكبرى التي جرى السحب عليها في اليوم الأخير من المعرض، وهي عبارة عن سبيكة ذهبية بوزن 1كغ، في حين فاز بالسحوبات اليومية التي أقيمت على مدار أيام المعرض كل من المواطنة ليلى الصايغ وخلود الريامي بطقم من الألماس لكل منهما، فيما فاز سيمي سيكا بطقم من الذهب المطعم بالألماس، كما فاز كل من جويرية كايد ومنيب شوليل بخاتم من الألماس.

وأجمع عدد كبير من التجار والعارضين والزوار، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه إكسبو الشارقة، أن نسخة المعرض الخريفية لعام 2018 كانت من أنجح الدورات على الإطلاق وأكثرها تميزاً وتجديداً وتنوعاً على جميع المستويات، سواء على صعيد الديكورات وحجم المشاركة وتشكيلة المعروضات، وذلك على امتداد مسيرة المعرض الذي يقام مرتين سنوياً بدعم مباشر من غرفة الشارقة منذ 24 عاماً.