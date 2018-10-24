"اقتصادية الشارقة" تستعد لاستضافة "ملتقى الإمارات للتخطيط"

الشارقة 24:

تواصل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، استعداداتها لاستضافة أعمال الدورة الخامسة لـ "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي" في الفترة من 20-21 نوفمبر المقبل، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وذلك تحت عنوان "مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان"، بقاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات بالشارقة.

حيث سيشهد الملتقى مناقشات وجلسات متنوعة لطرح الأفكار وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي، للاطلاع على التجارب النوعية في الدولة، بالإضافة إلى ورش عمل، بهدف تداول المعرفة والاستفادة منها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدورة الجديدة للملتقى تأتي استكمالاً للدورات السابقة التي تم تنظيمها في الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، كمنصة رائدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد وشركائها من دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة، واستعراض مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاقه التنموية خلال المرحلة المقبلة، وبحث خطط التنمية والمبادرات المستقبلية، في ضوء مستهدفات الدولة ومحددات رؤية 2021.

وأضاف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدورة التي ستقام تحت عنوان "مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان"، ستستعرض التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسي في الإمارات وخطط وبرامج جذب الاستثمار في الدولة.

وأكد سعادته، أن الملتقى يشكل تجسيداً حقيقياً للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق في دفع عجلة الارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي، تماشياً مع التطلعات الطموحة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإنتاجية.

وأعرب سعادته، عن تطلعه إلى توطيد جسور التواصل مع الجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي على المستوى المحلي والاتحادي، مدفوعين بالتزامنا المطلق بتبني أفضل الممارسات التي من شأنها تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات إلى الدولة، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء اقتصاد منتِج بحلول العام 2021، في ظل تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جهته أكد عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تحقيق أهداف الدورة الخامسة للملتقى، بما يعزز التكامل والتعاون والتنسيق المشترك، سعياً للارتقاء بالمزايا التنافسية واستشراف المستقبل، للوصول إلى اقتصاد تنافسي للدولة يستند إلى المعرفة والابتكار، انسجاماً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

هذا ويقتصر يوم 20 نوفمبر على بعض الجلسات النقاشية والورش التي تسبق الملتقى، في حين ينطلق الملتقى رسمياً في 21 نوفمبر، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار المدفع إلى أن الملتقى في دورته الخامسة سيشهد مناقشات موسعة خلال 4 جلسات عمل تحت عنوان "إنجازات نحو رؤية الإمارات 2021"، و"مسرعات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات"، و"استشراف قطاعات المستقبل"، والجلسة الرابعة ستكون بعنوان "التخطيط التنموي في إمارة الشارقة".

وقال المدفع: "نحن حريصون على بحث كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم الملتقى الاقتصادي الخامس، نظراً لما يحظى به من أهمية على صعيد التخطيط الاقتصادي للدولة والتعريف بمجالات التنمية الاقتصادية في الإمارات، وكذلك مشاريع التطوير فيها، ونحن معنيون بإنجاح هذا الملتقى من خلال تعاوننا وعملنا المشترك مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك في إطار سعينا جميعاً إلى تحقيق أهداف رؤية الإمارات الاستراتيجية 2021 والتوجهات الاقتصادية العامة للدولة.