الصين توقع مذكرة تفاهم حول التجارة الحرة مع فلسطين

رامي حمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني يجتمع مع نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في رام الله

الشارقة 24 - رويترز:

أفادت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، بأن الصين وقعت مذكرة تفاهم بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع فلسطين.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن مذكرة التفاهم وقعها تشيان كيمينغ نائب وزير التجارة الصيني، وعبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية خلال زيارة نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان لفلسطين.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الطرفين اتفقا على تكثيف المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاق مبكراً.

وفي عام 2017، بلغ حجم التجارة بين الصين وفلسطين 69.28 مليون دولار بارتفاع نسبته 16.2 % مقارنة معها قبل عام.