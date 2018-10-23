وزير الإعلام السعودي: "منتدى الاستثمار" حدث فرض نفسه على الاقتصاد العالمي

الشارقة 24 – واس:

وصف وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، المنتدى العالمي "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، في دورته الثانية المنعقدة في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأنه الحدث الاقتصادي الضخم الذي فرض نفسه على ساحة الاقتصاد العالمي، بما تمثله المملكة من ثقل سياسي، وقوة اقتصادية تحرص عليه الاستثمارات وجلب الشركات العالمية، واستقطاب رجال المال والأعمال والاقتصاد من كل مكان.

وأوضح في تصريح صحافي، أن المنتدى الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي العهد، ويتسم بحضور مكثّف من الخبرات العالمية وتوقيع عقود الشراكات الاستثمارية، من خلال اكتشاف الفرص التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد السعودي، واستكشاف الفرص التي تساعد في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة، وبناء شبكة لأهم الشركاء المؤثرين في الساحة العالمية، وكذلك التعريف بالقطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.

وأضاف أن حرص المستثمرين وبحثهم عن فرص الاستثمار في المملكة، يأتي لما تتمتع به من مقومات الجذب الأساسية للاستثمارات، التي تساعد على تبادل الصفقات بين المستثمرين والشركات الكبيرة، وذلك تماشياً مع رؤية 2030، التي تركّز على الاستثمارات في القطاع الخاص.

وأكد الوزير العواد أهمية هذه المبادرة على مستقبل الاستثمار السعودي، التي يشارك فيها قرابة أكثر من 150 متحدثاً من كبار الساسة والاقتصاديين والمستثمرين ورجال المال والأعمال يمثلون أكثر من 140 جهة، وبحضور أكثر من 4 آلاف شخصية، لتبادل الخبرات والبحث عن فرص الشركات الكبيرة.

وأشاد وزير الإعلام بالحضور المميز للمنتدى في دورته الثانية، وما حققه من مشاركات عريقة ومؤثرة، سيكون لها مردود إيجابي ليس على مستقبل الاقتصاد السعودي؛ بل العالمي وتحقيق الاستدامة الحديثة فيه، التي يسعى لها سكان العالم أجمع، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود الحثيثة، والتسهيلات التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للنهضة بالاقتصاد السعودي وتسنم مكانته المرموقة عالمياً.