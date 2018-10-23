غموض يكتنف مستقبل إنتاج الأرز في اليابان

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

بعدما كان مستخدماً كعملة مقايضة ومقياساً للثروات، يفقد الأرز تدريجاً من أهميته لدى اليابانيين، رغم مكانته الكبيرة في البلاد، إذ إن مستوى استهلاك السكان في تراجع مطرد، كما أن زراعته لم تعد تدرّ إيرادات كافية على المزارعين بسبب المنافسة الأجنبية.

وفي ضوء هذه الحقائق باتت الأوساط اليابانية تتساءل بقوة، هل يتجه القطاع إلى الزوال؟ قد لا يكون الجواب واضحاً، لكن الأكيد أن على القطاع أن يتطور بحسب حكومة شينزو آبي التي أطلقت إصلاحاً بطيئاً وشاقاً تحضيراً لمواجهة المنافسة الأجنبية التي تلوح في الأفق.

وكانت الحكومة حتى فترة قريبة خلت تقدم مساعدات لمزارعي الأرز الذين يوافقون على حصر إنتاجهم دون عتبة معينة تفادياً لفائض في العرض ما من شأنه تالياً تثبيت الأسعار.

غير أن هذه السياسة ساهمت في جعل زراعة الأرز مهنة غير مربحة وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها كمورد رزق وحيد.

ومن بين مزارعي الأرز البالغ عددهم 705 آلاف في البلاد، يزاول نحو 80 % هذه المهنة كنشاط جزئي.

وبحسب أرقام وزارة الزراعة، تراجع استهلاك الأرز إلى النصف خلال العقود الخمس الماضية في اليابان، إذ انخفض إلى 54.6 كيلوغرام للفرد في 2015 مقارنة مع المستوى الأقصى الذي بلغ 118.3 كيلوغراماً في 1963، بحسب أرقام وزارة الزراعة.

ويرى الخبير في القطاع في جامعة طوكيو، ميتسويوشي أندو، أن المستقبل ليس مشرقاً، مضيفاً أن على المزارعين أن يحسنوا قدراتهم التنافسية خصوصاً من خلال الإنتاج على نطاق كبير، وهو رهان مستحيل في المناطق الجبلية التي تؤمن 40 % من المحاصيل.

وعلى أي حال، سيكون عدد الذين سيتمكنون من الصمود في زراعة الأرز محدوداً لأن استهلاك الأرز لن يعاود يوماً الارتفاع في ظل تغير الأذواق، بحسب هذا الخبير.