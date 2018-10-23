الأخضر يلون شاشات بورصات دبي والكويت وعمان

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في تداولات منتصف الأسبوع، في جلسة يوم الثلاثاء، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً وسط تباين أداء القطاعات والأسهم، ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2753.07 نقطة، وكان هذا الارتفاع نسبته 0.21%، بينما تراجعت السوق السعودية وسط تراجع أداء قطاعاتها إلى مستوى 7648.64 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.15%، وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.46% لتقفل عند مستوى 5170.76 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

وهبط مؤشر السوق البحرينية بضغط من قطاعي الاستثمار والخدمات لتقفل عند مستوى 1321.16 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4459.36 نقطة وسط دعم من قطاعي الخدمات والمال، واستقر مؤشر السوق الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة لتقفل عند مستوى 1969.64 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.

السوق الإغلاق التغير دبي 2753.07 0.21 % السعودية 7549.77 1.29 % سالب الكويت 5170.76 0.46 % البحرين 1321.16 0.11 % سالب عمان 4459.36 0.10 % الأردن 1969.64 0.00 %

أرباح متواضعة في سوق دبي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت سوق دبي في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.68 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 2753.07 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 195 مليون سهم بقيمة 180.6 مليون درهم نفذت من خلال 2025 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة، واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 1.01%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.68%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجعة بنسبة 1.15%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.51%.

وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.13% وصولاً إلى سعر 1.73 درهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 4.78% وصولاً إلى سعر 19.95 دولار، في المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان ش م ع – حقوق اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 50.00% وصولاً إلى سعر 0.001 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5.74% وصولاً إلى سعر 0.608 درهم.

واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56.9 مليون سهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 41 مليون سهم، واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 64.1 مليون درهم، تلاه سهم الخليج للملاحة القابضة بواقع 50 مليون درهم.

السوق السعودية تتراجع رغم ارتفاع غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط تراجع أداء غالبية القطاعات وتراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 98.87 نقطة أو ما نسبته 1.29% ليقفل عند مستوى 7549.77 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 198 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 158 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الطاقة القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 6.66%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.46%، وفي المقابل تصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 3.89%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.74%.

وسجل سعر سهم الأهلي للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99% وصولاً إلى سعر 24.22 ريال تلاه، سهم صادرات بنسبة 9.89% وصولاً إلى سعر 122.2 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العربي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.86% وصولاً إلى سعر 31.10 ريال، وهبط سهم السعودي الفرنسي بنسبة 8.57% وصولاً إلى سعر 32.00 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.2 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 20.7 مليون سهم، واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 649.6 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 470.3 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة بنسبة 0.46%

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 23.8 نقطة أو ما نسبته 0.46% ليقفل عند مستوى 5170.76 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 7.6 مليون دينار نفذت من خلال 1499 صفقة.

وسجل سعر سهم خليج ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.25% وصولاً إلى سعر 0.254 دينار، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 1.50% وصولاً إلى سعر 0.203 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة تراجع بواقع 1.05% وصولاً إلى سعر 1.037 دينار، تلاه سهم وطني بنسبة 0.25% وصولاً إلى سعر 0.810 دينار.

واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.5 مليون سهم، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 3.1 مليون سهم، كما احتل سهم خليج ب المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 1.3 دينار.

محطة حمراء في السوق البحرينية

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط أداء سلبي لقطاعي الاستثمار والخدمات، وكان هذا الانخفاض بواقع 1.48 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1321.16 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 962.8 ألف سهم بقيمة 205.2 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 11.29 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 9.22 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.14% وصولاً إلى سعر 0.089 دينار، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.84% وصولاً إلى سعر 0.600 دينار، وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.86% وصولاً إلى سعر 0.950 دينار، تلاه سهم البحرين للاتصالات بنسبة 0.79% وصولاً إلى سعر 0.250 دينار.

واحتل سهم المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 247.5 ألف سهم، تلاه سهم البحرين للاتصالات بواقع 200 ألف سهم.

السوق العمانية تنجح في الارتفاع بدعم من الخدمات

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الثلاثاء، بدعم من قطاعي الخدمات والمال، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4459.36 نقطة رابحاً 4.61 نقطة أو ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 421 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم شركتين اثنتين، واستقرار أسعار أسهم 23 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10%.

وسجل سعر سهم العنقاء للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.73% وصولاً إلى سعر 0.113 ريال، تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 2.63% وصولاً إلى سعر 0.039 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم ريسوت للإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.51% وصولاً إلى سعر 0.388 ريال، تلاه سهم بنك صحار بنسبة 0.79% وصولاً إلى سعر 0.126 ريال.

واحتل سهم الدولية للاستمارات المالية الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 1.5 مليون سهم، تلاه سهم بنك صحار بواقع 1.3 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 352 ألف ريال، تلاه سهم بنك صحار بواقع 176.4 ألف ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الأردنية

استقر مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، وسط تباين أداء القطاعات وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1969.64 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 25.4 مليون سهم بقيمة 332 مليون دينار نفذت من خلال 2223 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة، واستقرار أسعار أسهم 38 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.03%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.