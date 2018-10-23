غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قرغيزيا

الشارقة 24:

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقرها الرئيس، يوم الثلاثاء، وفداً رفيع المستوى من جمهورية قرغيزيا، برئاسة زامر بيك عسكروف نائب رئيس الوزراء، يرافقه عدد من المسؤولين، وأبيك ماماتبكوف قنصل عام الجمهورية القرغيزية في دبي والإمارات الشمالية، حيث التقى الوفد الزائر مع سعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، وجاسم المطوع مستشار العلاقات الاقتصادية مع دول الكومنولث المستقلة، وجمال سعيد بو زنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة.

وبحث المجتمعون، عدداً من المواضيع ذات العلاقة بتطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين عامة والشارقة خاصة، ومجالات وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ورحب بو خاطر بالضيف القرغيزي، معرباً عن أمله بأن تثمر هذه الزيارة في بناء أسس للتعاون المستقبلي الجاد بين الفعاليات الاقتصادية في كل من الشارقة وقرغيزيا، وكذلك وضع خطة عمل لتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية والمشاركة في الأحداث والمعارض الاقتصادية العامة والمتخصصة، التي تقام سواء في الشارقة أو في قرغيزيا، للإسهام بزيادة إقامة مناسبات مشتركة تسهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المواتية، لزيادة معدلات التبادل التجاري وصولاً إلى شراكة تجارية مثالية على مختلف الصعد.

وأعرب سعادته، عن أمله بأن يتم تدارس مدى إمكانية تنظيم لقاء عمل موسع بين رجال الأعمال من البلدين بالتنسيق مع الغرفة التجارية القرغيزية والقنصلية العامة بدبي، لبحث مجالات التعاون الاقتصادي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها كل جانب، داعياً الجانب القرغيزي، إلى الاطلاع على الفرصة المواتية بالشارقة بإقامة شراكات استثمارية، آملاً بأن يقام في القريب العاجل، لقاء عمل موسع بين الفعاليات الاقتصادية من البلدين.

من جهته، أعرب نائب رئيس وزراء قرغيزستان، عن شكره لغرفة الشارقة، والتي تعد هذه الزيارة مواصلة للمساعي الحثيثة، في تنمية أطر التعاون الثنائي، مع وجود عوامل عدة مشتركة تربط الشعبين الصديقين، مبدياً إعجابه وتقديره للنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة عامة وإمارة الشارقة خاصة، ومدى الاهتمام المتزايد التي تحظى به الإمارة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مختلف مناحي والقطاعات لاسيما الثقافية التي تجد مكانة كبيرة في مجتمع بلاده، ووجه الدعوة إلى غرفة الشارقة إلى زيارة بلاده، على أن يتم التنسيق بشأنه لضمان وضع برنامج متكامل يحقق الغايات من الزيارة، وتسهم في فتح أبواب التعاون التجاري والاستثماري وتشجيع الاستيراد من قرغيزستان وخاصة مع توفر خطوط جوية تربط البلدين، والاطلاع عن كثب على مجالات التعاون وعقد لقاءات مع المسؤولين في الغرفة التجارية القرغيزية .

واستعرض نائب رئيس الوزراء القرغيزي، خلال اللقاء، أبرز القطاعات الاقتصادية التي تزخر بها الجمهورية القرغيزية، ومنها القطاع الزراعي، حيث يعد القمح والذرة والأرز والقطن من أهم محاصيلها، إلى جانب العديد من الثروات المعدنية، وتوفر المصانع الكثيرة التي تساعد في تعدين المعادن، حيث توجد ثروات معدنية كالفحم والبترول، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد سعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، خلال اللقاء، أهمية تدارس إقامة ندوة عن الفرص الاستثمارية في قرغيزيا بالشارقة، للتعرف على الفرص المتاحة والقوانين الاستثمارية المتبعة، مع أهمية العمل المشترك، لتحقيق الغايات من زيادة حجم التبادل التجاري، وحب باستقبال الغرفة للمزيد من الوفود الاقتصادية إلى الشارقة، مع ضمان توفير كافة التسهيلات لإنجاح ذلك، موجهاً دعوة للمشاركة في المعارض التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة، وخاصة معرض ستيل فاب في دوراته القادمة.

واطلع الوفد القرغيزي، على المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية، وتعرف على مستوى الصناعات التي تتمتع بها المنشآت الصناعية بالشارقة.