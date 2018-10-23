"اقتصادية الشارقة" تنجز 14 ألف رخصة في الربع الثالث من 2018

الشارقة 24:

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تقرير رخص الأعمال للربع الأخير للعام 2018، بينت فيه أن عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة المنجزة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث من 2018، بلغت 14140 رخصة.

وحققت إمارة الشارقة نمواً متواصلاً في عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في شهر سبتمبر من هذا العام بمعدل نمو بلغ 20 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت البيانات الصادرة من الدائرة لشهر سبتمبر، أن الرخص الصناعية جاءت في المركز الأول من حيث النمو للرخص الصادرة والمجددة، بنسبة نمو بلغت 47%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2017، تليها الرخص المهنية والتجارية بنسبة نمو بلغت 19% لكل منهما.

وفيما يتعلق برخص اعتماد، فقد حققت نسبة نمو 22% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعليقاً على البيانات الصادرة، أوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأشار سعادته إلى مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية.

ومن جانبه، ذكر فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.

وأشار الخميري إلى أن نتائج أعمال الإمارة، بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة، مؤخراً.

وأكد مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت، وتوفيراً لخدمات ترقى لتطلعات المتعاملين وفرصاً وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم.

وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية، كان إجمالي معدل نمو رخص الأعمال الصادرة والمجددة 20% في شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2017، حيث حاز فرع كلباء على أعلى معدل نمو بلغ قدره 45%، واحتل فرع المنطقة الوسطى المرتبة الثانية بنسبة 38% ثم فرع دبا الحصن بنسبة 35%، وفرع المناطق الصناعية بنسبة 27%، وفرع خورفكان بنسبة 17% ثم المركز الرئيسي بنسبة 8%، والمركز الرئيسي يأتي في المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في الإمارة.

وأوضح الخميري أن نسبة المعاملات المنجزة عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة، التي بلغت 13 مركزاً خلال الربع الثالث، حققت نمواً بلغ 14%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2017، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.