الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

الشارقة 24:

بحث سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، مع وفد تجاري أميركي من الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة، فرص التعاون التجاري والاستثماري مع مجتمع الأعمال الإماراتي، وأطلعهم على مستجدات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وأبرز السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، ومقومات وحوافز بيئة الاستثمار في الدولة.

حضر الاجتماع الذي عقد في دبي، هند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، فيما ترأس الوفد التجاري داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأميركي – الإماراتي، وضم ممثلين عن بعض الشركات الأميركية الكبرى في قطاع التقنية ونظم المعلومات، منها إكسنشر وأمازون وسيسكو وفيسبوك وغوغل وآي بي إم وهنيويل وفيزا وفي إم وير "الإمارات"، وموانئ دبي العالمية، كما حضره من الجانب الأميركي توماس برونز المستشار الإقليمي للشؤون التجارية في منطقة الخليج في سفارة الولايات المتحدة بأبوظبي، وراتشيل دوران الملحق التجاري بالقنصلية العامة الأميركية بدبي.

وأوضح سعادة جمعة محمد الكيت، أن الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، هي روابط قوية ومتنامية وتمثل نموذجاً مهماً في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة الإمارات، حيث تعد الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي للبلدين في عام 2017 نحو 30.6 مليار دولار أميركي، محققاً نسبة نمو مهمة على مدى السنوات الخمس الماضية، وصلت إلى أكثر من 19%.

وأضاف سعادته أن الاستثمارات الأميركية في دولة الإمارات بلغت مع نهاية2016 نحو 5.2 مليار دولار أميركي، ما يجعل الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في الإمارات، وتتركز استثماراتها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتأمين والعقارات والصناعات التحويلية والتعدين والرعاية الصحية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.

وفي المقابل، تتركز الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة، في قطاعات الصناعات التكنولوجية والسيارات والألمنيوم والأغذية والمناطق الاقتصادية والخدمات المالية والمصرفية وبناء السفن وقطاع النفط والغاز وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات.

واستعرض سعادته، أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من أطر تشريعية داعمة للنمو، وإجراءات إدارية ميسرة، وخدمات حكومية فعالة، ومناطق حرة متطورة ومتنوعة التخصصات، وحرية تحويل الأموال وسياسات جمركية وضريبية مشجعة وجاذبة وغيرها، الأمر الذي جعلها الوجهة الاستثمارية الأولى عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، داعياً الشركات الأميركية إلى الاطلاع عن كثب على الفرص الواعدة والمثمرة التي تتيحها بيئة الأعمال بالدولة.

من جانبها، قدمت هند اليوحة عرضاً تقديمياً مفصلاً حول اقتصاد دولة الإمارات، استعرضت خلاله محددات رؤية الإمارات 2021 والممكنات والأطر الاستراتيجية للتنمية المستقبلية في الدولة، مثل استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والبلوك تشين ومشروع استكشاف المريخ 2117، كما ألقت الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للدولة.

وأشاد الطرفان، بالتعاون البناء والحوار الإيجابي، بين الجهات المعنية سواء في حكومتي البلدين أو على مستوى القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس قوة الروابط الاقتصادية الثنائية، كما أعربا عن أهمية استمرار التنسيق والحوار، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وإيجاد الحلول الفعالة لأي تحديات تواجه مساعيهما، في تنمية تلك العلاقات التجارية إلى مستويات جديدة.