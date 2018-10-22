الأخضر يزين شاشات 4 بورصات في المنطقة الإثنين

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في ثاني تداولات الأسبوع، بجلسة يوم الإثنين، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً جيداً، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم، ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2747.39 نقطة، وكان هذا الارتفاع نسبته 0.44%، بينما تراجعت السوق السعودية وسط هبوط أداء قطاعاتها إلى مستوى 7648.64 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.15%، وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.42% لتقفل عند مستوى 5146.96 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

وصعد مؤشر السوق البحرينية بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك، لتقفل عند مستوى 1322.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4454.75 نقطة وسط دعم من القطاع المالي، وأخيراً سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.06%، لتقفل عند مستوى 1969.57 نقطة بدعم من قطاعي المال والخدمات.

السوق الإغلاق التغير دبي 2747.39 0.44 % السعودية 7648.64 0.15 % سالب الكويت 5146.96 0.42 % سالب البحرين 1322.63 0.04 % عمان 4454.75 0.04 % الأردن 1969.57 0.06 %





سوق دبي ترتد صاعدة ليرتفع مؤشرها العام 0.44%

ارتفعت سوق دبي في تعاملات، يوم الإثنين، وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 11.91 نقطة أو ما نسبته 0.44% ليقفل عند مستوى 2747.39 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 269.4 مليون سهم بقيمة 291.2 مليون درهم نفذت من خلال 3058 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار أسعار أسهم 8 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.65%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.71%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 1.92%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.52%.

وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85% وصولاً إلى سعر 1.08 درهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 2.92% وصولاً إلى سعر 19.04 دولار، في المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان ش م ع – حقوق اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 33.33% وصولاً إلى سعر 0.002 درهم، تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 9.44% وصولاً إلى سعر 1.63 درهم.

واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 74.9 مليون سهم، تلاه سهم إعمار بواقع 35.1 مليون سهم، كما احتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 70.2 مليون درهم، تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 47.9 مليون درهم.

السوق السعودية تتراجع بضغط من غالبية قطاعاتها

هبطت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الإثنين، وسط تراجع أداء غالبية القطاعات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 11.57 نقطة أو ما نسبته 0.15% ليقفل عند مستوى 7648.64 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 211.1 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 159 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 1.85%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، وفي المقابل تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 4.07%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 3.56%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88% وصولاً إلى سعر 111.2 ريال، تلاه سهم سامبا بنسبة 6.45% وصولاً إلى سعر 33.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 8.91 ريال، وتراجع سهم الخزف السعودي بنسبة 9.05% وصولاً إلى سعر 20.10 ريال.

واحتل سهم كيان السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.1 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 22 مليون سهم، واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 988.6 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 883.8 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل تراجعها وتخسر 21.75 نقطة

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الإثنين، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 21.75 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليقفل عند مستوى 5146.96 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.6 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار نفذت من خلال 1362 صفقة.

وسجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.23% وصولاً إلى سعر 0.096 دينار، تلاه سهم ميزان بواقع 1.59% وصولاً إلى سعر 0.640 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة تراجع بواقع 1.60% وصولاً إلى سعر 1.048 دينار، تلاه سهم برقان بنسبة 1.09% وصولاً إلى سعر 0.272 دينار.

واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.203 مليون سهم، تلاه سهم برقان بواقع 3.200 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.48 مليون دينار، تلاه سهم زين بواقع 1.40 دينار.

السوق البحرينية تحقق ارتفاعاً طفيفاً

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات الإثنين، وسط أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والبنوك، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.57 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1322.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 435 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 3.90 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.48 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 1.47 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.088 دينار، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بنسبة 5.26% وصولاً إلى سعر 0.100 دولار، وسجل سعر سهم مجموعة جي أف أتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.41% وصولاً إلى سعر 0.350 دولار، تلاه سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.00% وصولاً إلى سعر 0.099 دينار.

واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 1.4 مليون سهم، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 300 ألف سهم.

قطاع المال يقود السوق العُمانية للارتفاع

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الإثنين، بدعم من القطاع المالي، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4454.75 نقطة رابحاً 1.72 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.1 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 668 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات، واستقرار أسعار أسهم 17 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.15%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09%.

وسجل سعر سهم السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.75% وصولاً إلى سعر 0.116 ريال، تلاه سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 1.42% وصولاً إلى سعر 0.215 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم التأمين العربية فالكون أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.77% وصولاً إلى سعر 0.120 ريال، تلاه سهم مسقط للغازات بنسبة 6.40% وصولاً إلى سعر 0.234 ريال.

واحتل سهم بنك مسقط الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 3.8 مليون سهم، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 1.8 مليون سهم، كما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.6 ألف ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 725.1 ألف ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الأردنية

ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الإثنين، بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1969.57 نقطة بأرباح نسبتها 0.06%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار نفذت من خلال 2674 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة، واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.06%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02%.