منتدى الأعمال الإماراتي الفرنسي يبحث "شراكات المدن الذكية"

الشارقة 24 – وام:

أكد المشاركون في منتدى الأعمال الإماراتي الفرنسي، الذي اختتم دورته الثانية في العاصمة الفرنسية باريس، على قوة الروابط الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات، والجمهورية الفرنسية، وذلك وسط مشاركة بارزة لـ 140 شخصية من الجانبين.

وقد شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي وشركة "ميديف إنترناشونال" الفرنسية، وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية في دولة الإمارات، ومجلس الأعمال الفرنسي الذي يعمل تحت مظلة الغرفة.

كما شارك في المنتدى، جوردو مونتاني السكرتير العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، فيما ترأس بعثة غرفة دبي سعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وعضوية سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، وعدد من أبرز رجال الأعمال في الإمارة.

وبحث المنتدى، الشراكات في مجالات المدن الذكية، والطاقة المتجددة، والاستثمار.