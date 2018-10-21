الأخضر والأحمر يتقاسمان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في أولى تداولات الأسبوع، في جلسة، يوم الأحد، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي تراجعاً ملحوظاً وسط تراجع أداء غالبية القطاعات والأسهم، ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2735.48 نقطة، وكان هذا الانخفاض نسبته 0.81%، بينما ارتفعت السوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7660.21 نقطة، بأرباح بلغت نسبتها 0.16%، وفي المقابل سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.08% لتقفل عند مستوى 5168.71 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

وهبط مؤشر السوق البحرينية بضغط من قطاعي التأمين والصناعة لتقفل عند مستوى 1322.06 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4453.03 نقطة وسط دعم من قطاع الخدمات، وأخيراً سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.36%، لتقفل عند مستوى 1968.43 نقطة بدعم ملحوظ من قطاع الصناعة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2735.48 0.81 % سالب السعودية 7660.21 0.16 % الكويت 5168.71 0.08 % سالب البحرين 1322.06 0.11 % سالب عمان 4453.03 0.20 % الأردن 1968.43 0.36 %

سوق دبي تبدأ الأسبوع بمؤشر أحمر

تراجعت سوق دبي في تعاملات، يوم الأحد، وسط تراجع غالبية قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 22.25 نقطة أو ما نسبته 0.81% ليقفل عند مستوى 2735.48 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 146.5 مليون سهم بقيمة 132.5 مليون درهم نفذت من خلال 1803 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة، واستقرار أسعار أسهم 7 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.85%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.23%.

وسجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.49% وصولاً إلى سعر 0.730 درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 2.97% وصولاً إلى سعر 1.04 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان ش م ع – حقوق اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 25.00% وصولاً إلى سعر 0.003 درهم، تلاه سهم اكتتاب بنسبة 4.91% وصولاً إلى سعر 0.271 درهم.

واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.1 مليون سهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 25.6 مليون سهم، واحتل سهم سلامة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 33.9 مليون درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 25.3 مليون درهم.

محطة خضراء في السوق السعودية

صعدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الأحد، وسط تباين أداء القطاعات وتراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 12.06 نقطة أو ما نسبته 0.16% ليقفل عند مستوى 7660.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 188.7 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 153 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع إنتاج الأغذية القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 3.11%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.67%، وفي المقابل تصدر قطاع المرافق العامة القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 3.68%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.62%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88% وصولاً إلى سعر 101.2 ريال، تلاه سهم الخزف السعودي بنسبة 7.49% وصولاً إلى سعر 22.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سيسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 6.08% وصولاً إلى سعر 11.44 ريال، وتراجع سهم مبكو بنسبة 5.27% وصولاً إلى سعر 18.70 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.2 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 22.6 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 771.6 مليون ريال، تلاه سهم الراجحي بواقع 572 مليون ريال.

تراجع طفيف في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الأحد، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.28 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 5168.71 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.9 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار نفذت من خلال 1246 صفقة.

وسجل سعر سهم مشاريع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.97%، وصولاً إلى سعر 0.208 دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بواقع 0.95% وصولاً إلى سعر 0.534 دينار، في المقابل سجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12% وصولاً إلى سعر 0.093 دينار، تلاه سهم بنك وربة بنسبة 0.88% وصولاً إلى سعر 0.225 دينار.

واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم، تلاه سهم بيتك بواقع 1.4 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 851.1 ألف دينار، تلاه سهم زين بواقع 787.7 ألف دينار.

السوق البحرينية تتراجع على كافة المستويات

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الأحد، وسط أداء سلبي لقطاعي التأمين والصناعة، وكان هذا الانخفاض بواقع 1.39 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1322.06 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 353.8 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بواقع 14.78 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة، وسجل سعر سهم شركة البحرين الكويتية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.03% وصولاً إلى سعر 0.320 دولار، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.83% وصولاً إلى سعر 0.595 دينار.

واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 1 مليون سهم، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات بواقع 192.5 ألف سهم.

السوق العمانية ترتفع بدعم من قطاع الخدمات

صعد مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الأحد، بدعم من القطاع المالي، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4453.03 نقطة رابحاً 8.69 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نفذت من خلال 510 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات، واستقرار أسعار أسهم 10 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.08%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.12%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.

وسجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.94% وصولاً إلى سعر 0.105 ريال، تلاه سهم أريدو بنسبة 1.85% وصولاً إلى سعر 0.550 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.72% وصولاً إلى سعر 0.114 ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 1.47% وصولاً إلى سعر 0.402 ريال.

واحتل سهم أريدو الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 2.1 مليون سهم، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 437.7 ألف سهم، كما احتل سهم أريدو المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.2 أريدو ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 182.6 ألف ريال.

قطاع الصناعة يقود السوق الأردنية للارتفاع

ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الأحد، بدعم من قطاع الصناعة وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1968.43 نقطة بأرباح نسبتها 0.36%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.5 مليون سهم بقيمة 5 ملايين دينار نفذت من خلال 2554 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة، واستقرار أسعار أسهم 32 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.15%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.04%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.