الإمارات تبحث تعزيز مسيرة العمل الجمركي الخليجي في الكويت

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الـ 20 لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي عقد الخميس، في الكويت.

ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع، سعادة محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم الوفد في عضويته سعادة محمد مير عبد الرحمن مدير عام دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، وعلياء المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، وعلي الظنحاني مدير إدارة الشؤون القانونية، وماجد عبيد السويدي مدير قسم السياسات الجمركية بالهيئة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون بوزارة المالية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد.

وناقشت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، خلال الاجتماع 19 بنداً، تمثل أولوية في أجندة العمل الجمركي المشترك، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سعادة محمد جمعة بوعصيبة، رئيس وفد الدولة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، حرص الدولة على تعزيز ودعم مسيرة العمل الجمركي المشترك في دول مجلس التعاون، وصولاً إلى التطبيق الكامل لمتطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، مشيراً إلى أن الاجتماعات ساهمت في تقريب وجهات النظر ووضع حلول مشتركة، لمواجهة التطورات والتحديات التي تطرأ على الساحة الجمركية الخليجية.