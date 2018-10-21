اقتصادية الشارقة تُروّج لمناخ الإمارة الاستثماري في إيطاليا

الشارقة 24:

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مشاركتها ضمن وفد الدولة، في الزيارة الرسمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد لجمهورية إيطاليا، للمشاركة في منتدى الأعمال العربي-الإيطالي، بمشاركة وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من دولة الإمارات، حيث تحل دولة الإمارات باعتبارها ضيف شرف الدورة الحالية من المنتدى، وذلك بمشاركة وفود عدد من الدول العربية، وبحضور نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من إيطاليا والدول العربية.

وترأس وفد الدائرة في هذه الزيارة، التي استغرقت أياماً عدة، عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية الشارقة.

وجرى خلال الزيارة، عقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين، لبحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومناقشة الفرص والتحديات وتبادل المعلومات حول أبرز القطاعات المستهدف تطويرها، وفرص إقامة شراكات تخدم الأهداف التنموية بين الطرفين.

وأوضح المدفع، أن مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ضمن وفد الدولة، تأتي من منطلق حرص الدائرة على الترويج وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام، ولإمارة الشارقة بشكل خاص، وذلك لما تمتلكه الإمارة من مناخ استثماري يتميز بالبنية التحتية المتطورة، والكفاءة العالية.

وأشار نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية الشارقة، إلى أن التسهيلات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين تعتبر عامل جذب كبير لقطاع الأعمال، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة، لتحقيق الرفاه الاقتصادي والوصول للتنمية المستدامة، فضلاً عن مناقشة سبل استعراض الفرص المتاحة، لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية بينهما، وخاصة في القطاعات الخاصة بالابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد من أبرز القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتوجه المدفع، بالشكر إلى وزارة الاقتصاد، على الدور الذي تبذله في تسهيل مثل هذه المشاركات الدولية، التي تسهم في تعزيز العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة.