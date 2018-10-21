المنصوري يناقش تعزيز الروابط مع مجتمع الأعمال الإيطالي

الشارقة 24:

بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وجيوفاني تريا وزير المالية الإيطالي والمسؤولين في الحكومة الإيطالية سبل توسيع آفاق التعاون مع الجمهورية الإيطالية، وتعزيز جهود التواصل والتنسيق خلال المرحلة على الصعيدين الحكومي والخاص للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في روما، بحضور سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية.

وناقش معاليه، خلال اجتماع طاولة مستديرة في العاصمة الإيطالية روما، بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، على هامش منتدى الأعمال العربي الإيطالي، سبل تعزيز الروابط ومد جسور التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الإيطالي بهدف استكشاف الفرص الجديدة والواعدة في البلدين، وتمكين الجانبين من عقد مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية في مجموعة واسعة من القطاعات بما يعود بالمنفعة على اقتصاد الدولتين الصديقتين.

وقد جاءت هذه اللقاءات في إطار زيارة موسعة لوفد من دولة الإمارات إلى الجمهورية الإيطالية، شملت عدداً من المحطات والفعاليات الأخرى وفي مقدمتها انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين حكومتي البلدين، ومشاركة دولة الإمارات باعتبارها الدولة "ضيف الشرف" في الدورة الثانية من منتدى الأعمال العربي الإيطالي.

وأكد معالي وزير الاقتصاد، خلال لقائه الثنائي مع جيوفاني ريا بحضور سعادة صقر الريسي، أن ما تشهده دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا من جهود واسعة للتعاون خلال المرحلة الراهنة يعكس قوة العلاقات الثنائية والاقتصادية، وعمق الصداقة التي تجمع البلدين.

وضم وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بحضور سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، كما ضم سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية بجانب ممثلين عن مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الاستثمارية الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال.