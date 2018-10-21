"استثمر في الشارقة" يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة التجارة الإيطالية

الشارقة 24:

وقّع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، مذكرة تفاهم مع "وكالة التجارة الإيطالية"، الهيئة الحكومية الرسمية المسؤولة عن الترويج للشركات الإيطالية حول العالم، بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك وتعزيز مجالات الاستثمار الثنائي بين الإمارة وإيطاليا، جاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة "استثمر في الشارقة" في الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا.

وقَع الاتفاقية محمد جمعة المشرَخ، المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة"، وستيفانو نيغرو، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في وكالة التجارة الإيطالية، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وسعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وعددٍ من مسؤولي "استثمر في الشارقة"، و"وكالة التجارة الإيطالية".

وتأتي زيارة "استثمر في الشارقة" للعاصمة الإيطالية روما في إطار مشاركتها ضمن بعثة تجارية إماراتية، ضمت وفداً رفيع المستوى ترأسته وزارة الاقتصاد لحضور فعاليات منتدى الاعمال العربي الإيطالي السنوي الثاني.

وبموجب الاتفاقية توفر الشارقة كافة أشكال الدعم المباشر للشركات والمؤسسات الإيطالية والتسهيلات للمستثمرين الإيطاليين، وكل ما يلزم في سبيل زيادة حجم الاستثمارات البينيّة والأعمال التجارية المتبادلة بين الإمارة وإيطاليا، بهدف رفع عدد الشركات الإيطالية المسجلة في الشارقة، حيث بلغ عددها نحو 260 شركة في عام 2018.

كما نصت الاتفاقية على أن يتولى مكتب "استثمر في الشارقة" ووكالة التجارة الإيطالية، قيادة عمليات التطوير الثنائية بين الشارقة وإيطاليا عبر العديد من القطاعات الرئيسية التي تشمل الاندماج، والاستحواذ، والتحالفات التجارية، والمشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية، والشركات الناشئة.

وأكد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن قطاع الاستثمار بإمارة الشارقة في تطور مستمر، يعززه شبكة من العلاقات الاقتصادية القوية مع أهم المراكز المالية في العالم ومع المستثمرين الذين يبحثون عن أسواق آمنة وقطاعات واعدة، وفي هذا السياق تأتي مذكرة التفاهم بين مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ووكالة التجارة الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

وتابع السركال، أن نجاح أي اقتصاد اليوم يتوقف على مدى قوة علاقاته مع المراكز العالمية الأخرى، خاصةً في زمن بات الاقتصاد المحلي امتداد للاقتصاد العالمي، واختلطت رؤوس الأموال وتعاونت الشركات واندمجت الكيانات، ونحن نعتبر أن الفرص التي تتيحها الشارقة تتمتع بتنافسية عالية خاصةً في قطاع الصناعة والعقارات والتجارة والضيافة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ترعى الحكومة بالتعاون مع كافة الجهات المقررة، نمو هذه القطاعات وتدعمه بجملة من التشريعات والمحفزات التي تهم المستثمرين.

ولفت المشرَخ، إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بتغييرات كبيرة، أدت إلى تحويل أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا قليلة المخاطر، وتستحوذ منطقة الخليج العربي على النسبة الأكبر منها بسبب مرونة الأسواق والقطاعات الواعدة التي تنشأ في سياق برامج الحكومة الرامية إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

ومن جانبه أكد ستيفانو نيغرو، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في وكالة التجارة الإيطالية، أن مذكرة التفاهم المبرمة مع "استثمر في الشارقة"، ستسهم في تعزيز تبادل التجارة غير النفطية الحالية مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 8.2 مليار دولار، لا سيما في ظل تبني الإمارة لسياسات تتسم بالمرونة، والتنوع الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل التكنولوجيا، والبناء، والخدمات اللوجستية، إلى جانب البيئة والتجارة، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين الإيطاليين بفرص مربحة من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية وصفقات الاندماج والاستحواذ.