الإمارات وإيطاليا تعززان من فرص الأعمال التجارية

الشارقة 24 - وام:

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية، مذكرة تفاهم، مع شركة ائتمان الصادرات الإيطالية، خلال انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الإماراتية الإيطالية المشتركة، مؤخراً، في العاصمة الإيطالية "روما"، وذلك بهدف تعزيز فرص الأعمال التجارية بين البلدين.

حضر توقيع مذكرة التفاهم بمقر وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية في روما، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، ولويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وسعادة المهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأليساندرو ديسيو الرئيس التنفيذي لشركة ائتمان الصادرات الإيطالية، تلتزم الشركتان بتعزيز التعاون بين الإمارات وإيطاليا، من خلال تبادل الخبرات ودعم العلاقات التجارية في كلا البلدين، وبحث فرص الاستثمار، فضلاً عن آليات تعميق الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من البنود المهمة في مقدمتها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مع التركيز على صناعة الحلال، من خلال توفير حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيما اتفقت الشركتان على تأسيس فريق عمل مشترك للتعاون في 7 مجالات رئيسية هي: مبادرات التأمين وإعادة التأمين والتحصيل، وتبادل المعلومات، وبرامج التدريب التقني، وصناعة الحلال، وحلول التأمين والتمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترويج التجارة من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل بين الشركات، والاستثمارات وبرامج مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة.