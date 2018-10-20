98 % نسبة الالتزام بإقرارات الضريبة الانتقائية في الإمارات

الشارقة 24:

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن نسبة الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة الانتقائية، خلال العام الأول من تطبيقها في الدولة، تجاوزت 97.7 في المائة، من إجمالي عدد المسجلين، واصفة هذه النسبة، بأنها تعد من أعلى نسب الامتثال المسجلة عالمياً.

وأكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، أن المؤشرات تؤكد أن تطبيق الضريبة الانتقائية، حقق نجاحاً ملحوظاً على المستويات كافة، سواء من حيث آليات التطبيق التي تميزت بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال، أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام جيدة للغاية، إضافة إلى ظهور العديد من الآثار الإيجابية الملموسة التي تدل على بدء تحقيق الأهداف الرئيسية لتطبيق الضريبة، وفي مقدمتها تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي، عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع، وتؤثر على جودة البيئة، فضلاً عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته الهيئة السبت، بمناسبة اكتمال دورة السنة الأولى للإقرارات الضريبية للضريبة الانتقائية، وسدادها، والتي كان آخرها في 15 أكتوبر الجاري عن شهر سبتمبر الماضي، حيث دخلت الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر أكتوبر عام 2017، وتم تطبيقها على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة، ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة.