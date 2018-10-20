10 % ارتفاع صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي 2018

الشارقة 24:

حقق مصرف الشارقة الإسلامي، أرباحاً صافية عن التسعة أشهر الأولى لهذا العام، بلغت 397.7 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 360.0 مليون درهم عن نفس الفترة، من العام السابق بزيادة قدرها 10.5 بالمائة.

كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 14.9 بالمائة، لتصل إلى 44.0 مليار درهم، بنهاية الربع الثالث لهذا العام، مقارنة بـ 38.3 مليار درهم ،عن نهاية عام 2017.

وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 22.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بمبلغ 21.7 مليار درهم بنهاية عام 2017، بارتفاع قدرة 5.7 بالمائة، كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 27.1 بالمائة لتبلغ 6.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 5 مليارات درهم بنهاية عام 2017، والتي تمثل معظمها استثمارات في صكوك سيادية وصكوك متداولة ذات تصنيف مرتفع.

وعلى صعيد أرباح المصرف، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 815.4 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 696.5 مليون درهم عن نفس الفترة، من عام 2017 بارتفاع نسبته 17.1 بالمائة.