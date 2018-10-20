"حرة مطار الشارقة" راعياً بلاتينياً لمنتدى "الرؤساء التنفيذيين" بدبي

الشارقة 24:

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، عن مشاركتها كراعٍ "بلاتيني" في فعاليات "المنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين"، المقرر عقده في دبي على متن سفينة الملكة إليزابيث الثانية التاريخية، خلال الفترة من 21-24 أكتوبر الجاري، بحضور نخبة من الشخصيات العالمية المؤثرة.

وتعد المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أول منطقة حرة في مطار تحصل على شهادة "آيزو" في العالم، وتمتاز ببنيتها التحتية الرائدة وموقعها الاستراتيجي، وتفرّدها بإمكانية إصدار ترخيص خلال ساعة واحدة، وغيرها الكثير من المزايا الجاذبة التي تجلعها أيقونة المناطق الحرة في المنطقة.

ويُعتبر المنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين، تجمعاً لقادة الأعمال الأكثر نفوذاً وتأثيراً، ولأهم العقول التجارية من جميع أنحاء العالم.

ويركز الحدث بشكل أساسي على إقامة روابط وعلاقات العمل، وتيسير الأعمال وتبادل الرؤى، ومناقشة التوجهات العالمية الحالية والمستقبلية، وأفضل الممارسات في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

ويُشارك سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، بصفته أحد رواد قطاع الأعمال والصناعة في الدولة، كأحد أبرز المتحدثين في فعاليات المنتدى، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الأعمال الواعدة، خلال فترة التحضير لاستضافة "إكسبو دبي 2020".

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن المشاركة بصفة الراعي البلاتيني للمنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين 2018، يندرج في إطار سعي المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، للمساهمة الفاعلة في تعزيز سمعة ومكانة الإمارة كقوة اقتصادية مهمة تتميّز بواحد من أعلى معدلات التنوّع الاقتصادي إقليمياً، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن جهود الهيئة للتعريف بباقة من الخدمات التي توفرها وتعد الأكثر شمولية وتنافسية بين المناطق الحرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف المزروعي، أن المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تتطلع من خلال رعايتها وتفاعلها مع هذا المنتدى المهم، إلى تعزيز وتطوير شبكة علاقاتها مع قادة الأعمال، ورؤساء كبرى الشركات العالمية، وأهم رجال وسيدات ورواد الأعمال المحليين والإقليميين، إلى جانب الترويج لفرص ومجالات الاستثمار المتاحة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة.

وتتميز هذه الدورة من المنتدى بمشاركة "برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تطوير جيل من المواهب الإعلامية الشابة المؤثرة في الوطن العربي لبناء منظومة إعلامية إيجابية ومتكاملة.