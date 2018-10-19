هيئة مطار الشارقة تستعرض خدماتها بـ "الشحن الجوي" في تورنتو

الشارقة 24 – وام:

استعرضت هيئة مطار الشارقة خلال مشاركتها في المنتدى والمعرض الدولي الـ 29 للشحن الجوي 2018، الذي أقيم في مدينة تورنتو بكندا، أحدث الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لقطاع الشحن الجوي إلى جانب العديد من الفرص التي يتيحها الحدث في هذا المجال.

وإلى جانب ترويج أحدث الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة لقطاع الشحن الجوي العالمي شكل الحدث فرصة للتواصل مع خبراء الشحن الجوّي وصناّع القرار في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الاجتماعات مع ممثلي شركات الطيران ووكلاء الشحن الدوليين من مختلف دول العالم وتبادل الآراء مع المتخصصين حول آخر المستجدات التي يشهدها هذا القطاع.

وشكل الحدث فرصة مميّزة لعرض الإمكانيات التي يقدمها مركز الشحن الجوي في مطار الشارقة وطرح الحلول اللوجستية الحديثة لخدمة هذه الصناعة لتواكب تطلعات ومتطلبات مختلف وكلاء الشحن العالميين.