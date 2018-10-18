الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس. وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً جيداً وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2757.73 نقطة وكان الارتفاع نسبته 0.59%، بينما تراجعت سوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7648.15 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.13%، وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.15% لتقفل عند مستوى 5172.99 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق البحرينية بدعم من كافة القطاعات لتقفل عند مستوى 1323.46 نقطة. فيما تراجع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4444.34 نقطة وسط ضغط من قطاع المال. وأخيراً سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.20%، لتقفل عند مستوى 1961.38 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والمال.

السوق الإغلاق التغير دبي 2757.73 0.59% السعودية 7648.15 0.13% سالب الكويت 5172.99 0.15% سالب البحرين 1323.46 0.78% عمان 4444.34 0.19% سالب الأردن 1961.38 0.20%

سوق دبي تختتم الأسبوع بارتفاع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 16.23 نقطة أو ما نسبته 0.59% ليقفل عند مستوى 2757.73 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 157.1 مليون سهم بقيمة 159 مليون درهم نفذت من خلال 2358 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.07% تلاه قطاع العقارات وقطاع البنوك بنسبة 0.80% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع النقل القطاعات المتراجعة بنسبة 0.51% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.46%.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.86% وصولاً إلى سعر 0.808 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بنسبة 3.59% وصولاً إلى سعر 2.02 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصف عجمان ش م ع – حقوق اكتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 20.00% وصولاً إلى سعر 0.004 درهم تلاه سهم ديار للتطوير بنسبة 2.58% وصولاً إلى سعر 0.453 درهم. واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22 مليون سهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 18.9 مليون سهم. واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بقيم التداولات بواقع 23.2 مليون درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 3.6 مليون درهم.

تراجع طفيف آخر للسوق السعودية وسط تباين أداء القطاعات

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم الخميس وسط تباين أداء القطاعات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.72 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 7648.15 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 114.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 112 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع الرأسمالية القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 2.51% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.66%، وفي المقابل تصدر قطاع الخدمات التجارية والمهنية القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 1.65% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.28%.

وسجل سعر سهم الخزف السعودي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95% وصولاً إلى سعر 20.56 ريال تلاه سهم صادرات بنسبة 9.90% وصولاً إلى سعر 92.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.92% وصولاً إلى سعر 43.20 ريال وتراجع سهم الكابلات بنسبة 2.88% وصولاً إلى سعر 30.40 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.1 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 9 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 434.3 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 359.2 مليون ريال.

السوق الكويتية تخسر 0.15% من مؤشرها العام في جلسة الخميس

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الخميس وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.56 نقطة أو ما نسبته 0.15% ليقفل عند مستوى 5172.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 23.3 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 1512 صفقة.

وسجل سعر سهم المباني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.50% وصولاً إلى سعر 0.608 دينار تلاه سهم مشاريع بواقع 0.49% وصولاً إلى سعر 0.206 دينار، في المقابل سجل سعر سهم خليج ب أعلى نسبة تراجع بواقع 1.20% وصولاً إلى سعر 0.247 دينار تلاه سهم ميزان بنسبة 0.79% وصولاً إلى سعر 0.630 دينار. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.5 مليون سهم تلاه سهم برقان بواقع 4.2 مليون سهم. واحتل سهم برقان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.15 مليون دينار تلاه سهم أهلي متحد بواقع 1.10 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتفع على كافة المستويات

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات يوم الخميس وسط أداء إيجابي لكافة القطاعات، وكان هذا الارتفاع بواقع 10.24 نقطة أو ما نسبته 0.78% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1323.46 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 437.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع ألفنادق والسياحة بواقع 161.62 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 32.51 نقطة.

وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.440 دولار تلاه سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.81% وصولاً إلى سعر 0.109 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 402.2 ألف سهم تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات بواقع 360.8 ألف سهم.

السوق العمانية ترتد هابطة بضغط من قطاع المال

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات يوم الخميس بضغط من القطاع المالي، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4444.34 نقطة خاسرا 8.57 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 916.5 ألف ريال نفذت من خلال 316 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.09%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.38% تلاه القطاع الصناعة بنسبة 0.23%.

وسجل سعر سهم ظفار للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.00% وصولاً إلى سعر 0.159 ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بنسبة 4.50% وصولاً إلى سعر 0.116 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم التأمين العربية فالكون أعلى نسبة ارتفاع بواقع 30.00% وصولاً إلى سعر 0.133 ريال تلاه سهم مسقط للغازات بنسبة 9.09% وصولاً إلى سعر 0.250 ريال. واحتل سهم بنك مسقط الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 572.6 ألف سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 516.8 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 235.9 ألف ريال تلاه سهم أريدو بواقع 232.2 ألف سهم.

قطاع الخدمات يحد من ارتفاع السوق الأردنية

ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الخميس بدعم من قطاعي الصناعة والمال وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1961.38 نقطة بأرباح نسبتها 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون دينار نفذت من خلال 2369 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.63% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20%.