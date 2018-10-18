رئيسة وزراء رومانيا تزور شركة "أدنوك"

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، الخميس، فيوريكا دانشيلا رئيسة وزراء جمهورية رومانيا في المقر الرئيسي لشركة أدنوك، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى الدولة.

ورحب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر برئيسة وزراء رومانيا مؤكداً اهتمام القيادة في دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية رومانيا الصديقة في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والعديد غيرها، مشيراً إلى ضرورة استكشاف ودراسة واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد عبد الله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، والدكتور أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الدولة.

وتطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة الذي يزخر بالعديد من فرص التعاون المهمة، والتي سيسهم اغتنامها في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين.

وزارت فيوريكا دانشيلا كذلك مركز ثمامة لدارسة المكامن البترولية التابع لأدنوك الذي يتم فيه استخدام التحليلات الذكية ومنصات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز العمليات في المكامن البترولية في باطن الأرض، ودعم اتخاذ القرار وتحسين خطط تطوير الحقول وتقليل وقت الحفر وإدارة الطاقة الإنتاجية عبر مختلف عمليات أدنوك التشغيلية.