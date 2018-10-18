غرفة الشارقة تنظم ندوة حول استشراف المستقبل في الإمارات

الشارقة 24:

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ندوة تثقيفية بعنوان "استشراف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة"، بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بهدف التأكيد على أهمية الاقتصاد، وتعزيز نمو الأعمال كمحور رئيسي لاستشراف المستقبل في سياسات التكتلات الاقتصادية العالمية أو الدول الصناعية الكبرى.

وجاء تنظيم الندوة، التي عُقدت، الخميس، في مقر الغرفة، وقدّمها أطرف بوشهاب مدير إدارة المستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لإعداد وتأهيل جيل من الكوادر الوطنية المتخصّصة في الاستشراف، ورسم السيناريوهات المستقبلية للقطاعات الحيوية.

تضمنت الندوة إضاءات على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم، لأنه القاعدة الصلبة للانطلاق في مرحلة ما بعد النفط، وعلى أهمية بناء كوادر مواطنة وموارد بشرية تملك مهارات خاصة ومتسلحة بالعلم والمعرفة، وقادرة على أن تكون نبراس حقيقي لاستشراف المستقبل وإرساء أسس نظام اقتصادي مستدام.

وذكر سعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة، في كلمة له، في مستهل الندوة، أن سر نجاح دولة الإمارات في تجربتها التنموية النموذجية والثرية والرائدة على مستوى المنطقة والعالم، يرجع بالدرجة الأولى إلى تمرّس قيادتها الحكيمة في استشراف المستقبل، ومن ثم تركيزها على التنمية كوسيلة لتوفير الحياة الكريمة والسعيدة لأبناء الدولة والمقيمين فيها، مؤكداً أهمية الحفاظ على مبدأ "التعلم المستمر" والتعلم من تجارب الآخرين، وقبل كل ذلك الاستلهام من قيادة الدولة فن استشراف المستقبل، والتطلع نحو الآفاق البعيدة وعدم الاكتفاء باسترشاد الطريق والنظر إلى الأبعاد الاستراتيجية والتراكمية لما يتم إنجازه كماً ونوعاً لا إلى نتائجه الآنية.

وأكد أمين حرص غرفة الشارقة على التعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، لتعزيز ثقافة استشراف المستقبل على المستوى المؤسسي والوظيفي، داعياً فريق عمل الغرفة إلى استشراف المستقبل بعين بصيرة وعقل مستنير ومواكبة مستمرة لتطورات العصر المتسارعة وتحدياته المتنامية والمحتملة، وربط الجهود المبذولة بمحاور استراتيجية لتصب في تحقيق الغاية التي أنشأت لأجلها غرفة الشارقة، تعزيزاً لنجاح الإمارة في تحقيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصولاً إلى نجاح الوطن بأسره وتحقيق الريادة لدولة الإمارات وتميزها على مستوى العالم، لينعكس على أبنائها ويضمن لمجتمعها سعادة مستدامة لا تنضب.

من جانبها، أكدت لبنى الخيال مدير إدارة المعرفة بالغرفة، حرص مجلس إدارة الغرفة على جعل استشراف المستقبل جزءاً من ثقافة الغرفة، وممارسة مؤسسية لا غنى عنها لخدمة مجتمع الأعمال، الذي تمثله الغرفة على أكمل وجه.

من جهته، شدّد أطرف بوشهاب مدير إدارة المستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أهمية اتباع منهج فكري دائم التطور ومنظومة قائمة على استشراف المستقبل، تستبق متغيراته وتستعد للتطورات وتتعامل معها بحكمة وكفاءة وفاعلية في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يضمن تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي تخدم مصالح الدولة وتوفر للأجيال المقبلة أفضل مستويات الحياة والرفاهية وفق "رؤية الإمارات 2021"، ومئوية الإمارات 2071".

وقدّم بو شهاب مثالاً للتأكيد على أهمية ممارسة استشراف المستقبل في الإمارات، مشيراً إلى أن استشراف المستقبل ساعد في وضع تصورات أولية لآثار الموجة الأولى للثورة الصناعية الرابعة، خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي يتوقع أن تؤدي إلى فقدان أكثر من 7 مليون وظيفة على الأقل في الدولة، وهو ما دفع الحكومة إلى الشروع بإعداد الخطط الاستباقية لمواجهة هذا التحدي المستجد.

وتمحورت الندوة حول سبل بناء القدرات في مجال استشراف المستقبل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على هذا الصعيد، وتعميم المعرفة في الجوانب العملية الاستشرافية والمهارات الضرورية لتحقيق الرؤية المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي في كيفية تطبيق استشراف المستقبل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والأدوات المستخدمة في وضع الإطار الزمني لتنفيذ المبادرات، والتعرف على مفهوم التخطيط بالسيناريوهات، وتحديد كيفية استخدام أدوات استشراف المستقبل.

حضر الندوة سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم بالغرفة، ولبنى الخيال مدير إدارة المعرفة بالغرفة، إلى جانب عدد كبير من مدراء وموظفي الغرفة والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة.